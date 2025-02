Dollar arruina a Laura Heredia

Pío García Enviado especial a París Domingo, 11 de agosto 2024, 14:01 | Actualizado 14:41h. Comenta Compartir

En los jardines de Versalles, a Dollar Us D'Elcy se le cruzaron los cables en dos obstáculos y no quiso saltar. Rehusó tres veces ... y su jinete, la catalana Laura Heredia, se vio de pronto eliminada de la prueba de hípica. Era la primera disciplina de la final de pentatlón moderno y la deportista de Barcelona veía cómo de buenas a primeras se le escapaba cualquier posibilidad de medalla y aun de diploma olímpico. Dollar Us D'Elcy, caballo propiedad de la Guardia República, dijo que no y ese no se le acabó clavando a Laura Heredia en el corazón y en el palmarés. De París se marcha con la amargura de saber que podía haber competido con las mejores, como demostró en la semifinal.

En la prueba ecuestre del pentatlón moderno, los caballos se sortean veinte minutos antes de comenzar la competición. En semifinales, Laura Heredia, a lomos de Jump Lucky, completó un recorrido perfecto, pero en la final le tocó Dollar y no consiguió convertirlo en su aliado. Aunque la final siguió, arrostrar una eliminación era una viga demasiado pesada, imposible de levantar. Ni en la esgrima ni en la natación brilló la española, que esperó a su mejor prueba, el láser-run, para demostrar su verdadero nivel. En la carrera combinada del final se mezcla la velocidad con la precisión. Las participantes deben correr 3.000 metros y detenerse en cuatro ocasiones a disparar con la pistola láser. Los resultados obtenidos en las pruebas anteriores sirven para determinar el orden de salida y la distancia entre las participantes. Lastrada por su eliminación en hípica, Heredia salió la última, seis minutos más tarde que la francesa Elodie Clouvel, que lideraba la clasificación. Aun así, logró entrar la décima en la línea de meta. Fue la segunda mejor competidora en el 'láser run', solo por detrás de la húngara Guzi, y volvió a exhibir puntería y rapidez con el arma. No obstante, la penalización ecuestre le hizo ocupar el puesto número 17 en la clasificación general, con 1.124 puntos. La campeona olímpica fue finalmente la húngara Gulyas, que ha establecido un nuevo récord del mundo (1.461 puntos). La plata, como en Tokio, fue para la francesa Clouvel, menos acertada con la pistola, y el bronce se lo colgó la coreana Seong. A Laura Heredia le quedará el consuelo de que esta es la última ocasión en que los saltos ecuestres forman parte del programa del pentatlón moderno. En Los Ángeles, la hípica será sustituida por un recorrido de obstáculos que los deportistas deberán superar a pie.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión