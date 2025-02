«Un día te tendrán que dar una hostia y yo diría que ha sido una buena hostia», dice Aitana Bonmatí «Tenía que haber ido dentro, por todas. Me duele, me revienta», dice Alexia sobre su penalti fallado en el último minuto

Carlos Nieto Viernes, 9 de agosto 2024, 22:59

En caliente, no encontraba explicación a lo que acababa de suceder. Una especialista como ella, doble Balón de Oro, no pegó al balón como ha ... demostrado una y otra vez y el bronce se esfumó. «No sé que decir. Sentirlo mucho, no hemos conseguido traer la medalla. Lo hemos intentado, hemos tenido oportunidad de ir a prórroga y me ha parado el penalti. Creía que se iba a tirar hacia donde le tiré en la primera final de Champions que jugamos contra ella y no ha sido así», decía Alexia Putellas ante el micrófono de la televisión pública.

En frío, la cabeza le martirizaba. «Ha pasado media hora y sigo dándole vueltas. Que sí, que somos cuartas y que lo falla quien lo tira, pero me revienta. Ese penalti tenía que haber ido dentro, por todas. Me duele haberlo fallado», se lamentaba la catalana ya en rueda de prensa. Sobre si arrebató el balón a su compañera Mariona para chutar el penalti, la capitana del Barcelona dijo que todo estaba preparado para «despistar» a la portera, Ann-Katrin Berger. «Ayer estuve entrenando y los metí todos. La entrenadora al principio del partido me ha dicho que si teníamos un penalti lo tirara», añadió. La otra estrella de la selección, Aitana Bonmatí, se pronunció de manera contundente: «No puedes estar siempre ganando, ganando, ganando. Un día te tendrán que dar una hostia y yo diría que ha sido una buena hostia», sentenció la mejor jugadora del planeta.

