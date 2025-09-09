HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Kini Carrasco, Guillermo Gracias e Iñaki Baztán recogen la Orden Deportiva Hernando de Soto

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Kini Carrasco, Guillermo Gracia e Iñaki Baztán recogieron este domingo en Barcarrota la Orden Deportiva Hernando de Soto. El paratriatleta cacereño agradeció con orgullo el reconocimiento y resaltó que en esta edición dos de los premiados fueran deportistas con discapacidad como un ejemplo más hacia la inclusión. El nadador cacereño también puso en valor la superación y las barreras que cada día se rompen en el deporte adaptado. El judoca de origen barcarroteño no pudo asistir al encontrarse en Bratislava, donde este fin de semana lograba el subcampeonato de Europa júnior, y en su lugar lo recogieron sus padres Carmen y Xisco.

