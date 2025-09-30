Las lesiones siguen castigando al Badajoz

J. P. Badajoz Martes, 30 de septiembre 2025, 19:40 | Actualizado 20:43h. Comenta Compartir

El Badajoz ha comenzado el nuevo curso repitiendo los mismos males que el anterior. Si la falta de gol sigue siendo su gran asignatura pendiente, las lesiones también continúan cebándose con el equipo pacense. La pasada temporada rara fue la jornada que estuvo toda la plantilla disponible al haber siempre algún jugador entre algodones.

Esta nueva campaña ha empezado con la misma tónica sin poder contar con Gorka Iturraspe, quien todavía no ha debutado por unos problemas musculares que arrastra desde pretemporada. Adri Escudero también se perdió el primer partido del Badajoz en Santa Amalia por unas molestias en la espalda y Jesús Sánchez estuvo sin entrenar por un esguince leve, aunque no le ha impedido participar en los tres encuentros disputados. Esta última semana se cayeron Pavón y Jorge Barba. El extremo de Monesterio se quedaba fuera de la convocatoria por una rotura en el abductor y el mediapunta de Campillos por un corte en el tobillo tras una entrada ante el Don Benito por la que recibió cinco puntos de sutura. Y en Villafranca, Borja Domingo tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 35. Marrero avanzaba la posible lesión que pudiera tener el delantero valenciano al concluir el partido. «Es algo de pubis, vamos a valorarlo. Nunca había tenido nada ahí», explicó.

Así, el Badajoz retoma este miércoles los entrenamientos pendiente de la evolución de sus jugadores tocados. Marrero espera recuperar algún efectivo para el partido frente al Diocesano, adelantado a este sábado en el Nuevo Vivero a las 18.30 horas.

A pesar de estos contratiempos, el técnico blanquinegro se mostraba satisfecho con la reacción y actitud de su equipo en Villafranca para apuntarse su primera victoria de la temporada. «Con problemas de lesiones con Barba, Gorka, ahora la de Borja, pero me ha gustado mucho cómo han respondido ante ese tipo de cosas».