HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 16 de octubre, en Extremadura?
Borja Domingo, en una acción de la primera salida del Badajoz ante el Santa Amalia. E. Domeque
Tercera RFEF

El Emilio Macarro, escenario poco propicio para una reacción del Badajoz

Los blanquinegros, inmersos en una crisis constante, visitan a un Montijo que no pierde en su casa desde enero de este año

M. Gª Garrido

Badajoz

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:17

Comenta

Al efecto clasificatorio, con la hemorragia de puntos incesante que el Badajoz no atina a taponar, y a la brecha que se abre con el ... liderato (10 puntos), con tres equipos (Don Benito, Jaraíz y Villanovense) empatados a 13 puntos en lo más alto, se une un factor más de zozobra: la ansiedad. Las cuatro derrotas (más el 0-3 por incomparecencia ante el Azuaga) pesan, pero esa losa adquiere mayor tonelaje en lo que concierne al aspecto anímico. Con el plus negativo que suma el hecho de regresar a los puestos de descenso a Primera Extremeña, más sal para la herida de la afición blanquinegra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  3. 3 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  4. 4 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  5. 5

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  6. 6 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  7. 7 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  8. 8 Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor
  9. 9 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo
  10. 10 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Emilio Macarro, escenario poco propicio para una reacción del Badajoz

El Emilio Macarro, escenario poco propicio para una reacción del Badajoz