Borja Domingo volvió a dar una nueva victoria al Badajoz en su visita al Montehermoso. CD BADAJOZ
Tercera RFEF

El Badajoz refuerza su confianza desde el resultado

El equipo blanquinegro crece a partir de la victoria, pero necesita recuperar su pegada para mostrar sus verdaderas aspiraciones

J. P.

Badajoz

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:54

Comenta

El Badajoz hizo lo que tenía que hacer, que es ganar, y a partir de ahí poder seguir reconstruyendo una base sólida para crecer. El ... equipo de Miguel Ángel Ávila refuerza su confianza desde el resultado, que es lo único que le vale en estos momentos. Los blanquinegros están en una situación tan delicada de la que solo se sale a través de las victorias. Y se lo ha aplicado en los dos últimos partidos con el cambio de técnico en el banquillo.

