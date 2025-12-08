El Badajoz refuerza su confianza desde el resultado

El Badajoz hizo lo que tenía que hacer, que es ganar, y a partir de ahí poder seguir reconstruyendo una base sólida para crecer. El ... equipo de Miguel Ángel Ávila refuerza su confianza desde el resultado, que es lo único que le vale en estos momentos. Los blanquinegros están en una situación tan delicada de la que solo se sale a través de las victorias. Y se lo ha aplicado en los dos últimos partidos con el cambio de técnico en el banquillo.

Más allá de la solvencia, la efectividad o el sufrimiento, lo que impera ahora es ganar para restablecer la calma e intentar recuperar su sitio en la Tercera extremeña. En ese discurso de coherencia y realidad insiste Ávila desde su llegada al Nuevo Vivero. «Somos conscientes de que el equipo está muy lejos de su objetivo, pero tenemos que centrarnos en lo inmediato», apuntaba tras conseguir su segunda victoria consecutiva en la visita al Montehermoso.

De nuevo, el Badajoz sacó su compromiso gracias a un gol de Borja Domingo. Pero el equipo blanquinegro continúa sufriendo más lo que se plasma en el campo ante su falta de pegada. «Tenemos que aprender a solventar las situaciones de ataque mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, pero desde la victoria se corrige mucho mejor», reconocía el preparador cacereño. Los pacenses repitieron el guion de la jornada anterior. Gol de Borja Domingo en los primeros 20 minutos, no rematar el partido con infinidad de ocasiones perdonadas y suspense final. «Ha sido un partido calcado al del Villanovense y si el equipo hubiese tenido un pelín más de tranquilidad y calma en la toma de decisión hubiésemos ganado más cómodos», explicaba Ávila.

Esa contundencia ofensiva es la gran asignatura pendiente que debe resolver el técnico blanquinegro y que tanto necesita el equipo para dar ese golpe encima de la mesa en busca de demostrar sus verdaderas aspiraciones. «Hemos tenido ocasiones no solo para el 0-2, sino para sentenciar el partido», asumía. De ahí que al no tener cerrado el partido, el Badajoz volviera a sufrir en los instantes finales. «Lo teníamos controlado, porque ellos prácticamente no habían generado peligro, pero con un solo gol de distancia el partido estaba vivo», admitía al mismo tiempo que se mostraba convencido de haber encontrado el camino a seguir. «Tenemos que intentar penalizar al rival porque en la primera parte hemos tenido situaciones de gol bastante claras para solventar el partido».

Ávila se encuentra en ese proceso de adaptación de conseguir amoldar al equipo a lo que quiere. Sin saltarse los pasos en su desarrollo. Sin prisas ni ir más allá del siguiente partido. Nada sencillo en un club de máxima exigencia. «Entiendo que hay una necesidad de conseguir grandes objetivos, pero eso se logra desde el trabajo diario», remarcó. El entrenador blanquinegro reflejaba la realidad de un equipo al que todavía le quedan lejos sus aspiraciones. «Tenemos que hacer muchas más cosas bien para ser un equipo que realmente quiera pelear por ascender que es el objetivo del club». Por eso Ávila recordaba desde dónde se parte para alcanzar la meta sin caer en la relajación de una euforia desmedida. «Nosotros tenemos que ser ahora más humildes que nunca, tenemos que apretar porque tenemos mucho margen de mejora».