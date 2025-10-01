El Badajoz nunca había caído tan bajo

J. P. Badajoz Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56 Comenta Compartir

El Badajoz ha tenido el peor arranque posible marcado por la sanción de 3 puntos negativos que le ha arrastrado a los bajos fondos de la clasificación de la Tercera extremeña. Una circunstancia insólita que le ha condenado a expiar sus penas sin salir de los puestos de descenso en las primeras cuatro jornadas de competición. Nunca antes el equipo blanquinegro había permanecido en la zona roja de la última división nacional tantas semanas seguidas.

Habría que remontarse a hace casi veinte años para encontrar la única vez que el Badajoz estuvo en posición de descenso a categoría regional. Entonces, se daban los primeros pasos de la temporada 2006-07 cuando en la cuarta jornada caía a la penúltima plaza (19ª) del grupo 14 extremeño después de perder ante el Don Benito por 3-1. Era la cuarta derrota consecutiva de un inicio calamitoso y acuciado por las dudas institucionales que se cernían sobre el futuro del club debido a un descenso administrativo que desencadenó finalmente en la puesta en marcha de un proyecto de última hora sin apenas tiempo de maniobra.

Aquella campaña había dado con sus huesos en Tercera tras sufrir ese verano un descenso administrativo de Segunda B por impagos. El conjunto pacense había finalizado la temporada de su centenario en séptima posición y clasificado para la Copa del Rey, pero no pudo saldar su deuda con la AFE y acabó perdiendo la categoría.

Así y a la carrera, salió el equipo y se dio forma a una plantilla con la base del filial blanquinegro que tuvo que acelerar su puesta a punto en una pretemporada atípica que afectó al inicio de competición con cuatro derrotas seguidas ante Villafranca (0-1), Cacereño (1-0), Imperio (0-1) y Don Benito (3-1). El Badajoz se movió al borde del precipicio (entre los puestos 16º y 17º de una liga de 20 equipos y tres descensos) en esas tres primeras jornadas de una zona de peligro que ya no pudo esquivar tras perder en el Vicente Sanz (19º). La primera victoria no llegaría hasta la quinta jornada con un contundente 3-0 al Castuera y empezó a poner tierra de por medio con el descenso al que ya no volvería a asomarse.

Una situación parecida a la actual donde el primer triunfo se ha producido al cuarto partido en Villafranca (0-2) y después de arrastrar tres derrotas consecutivas. La sanción de 3 puntos menos por la incomparecencia al no poder presentar fichas por la suspensión federativa de la FIFA ha provocado que desde la jornada inaugural el Badajoz se encuentre en posiciones de descenso a Primera Extremeña.

Una caída en lo más profundo del fútbol nacional que solo se ha producido aquella vez en 2006 tras perder en Don Benito. Es la única ocasión que el Badajoz había estado en puesto de descenso en la Tercera extremeña desde la reestructuración de las categorías con la creación de la Segunda B en la campaña 1977-78 en dos grupos y pasar a una Tercera de seis grupos. Entonces el equipo pacense formó parte de esa nueva división de bronce y no pisaría la Tercera hasta la 85-86, ya formada por el grupo extremeño como tal. A pesar de quedar primero no subió a Segunda B al perder en la segunda eliminatoria del playoff con el Eibar (2-0 y 1-1). En la primera había eliminado a Las Palmas (0-2 y 0-1). El curso siguiente sí recuperaría la categoría como segundo clasificado al pasar la Segunda B a 4 grupos. Ahí permanecería cinco años acariciando un ascenso de plata que rubricaría en junio de 1992 y al que le seguiría la década gloriosa en Segunda hasta su fatídico descenso a Segunda B en 2003. Dos temporadas después se desplomaría a Tercera por impagos a los jugadores como se ha mencionado anteriormente.

En Tercera, siempre aspirante

El Badajoz de esa temporada 2006-07 remontó el vuelo de su pésimo inicio de cuatro derrotas seguidas en Tercera y finalizó séptimo. Le costó cuatro temporadas retornar a Segunda B en la inolvidable eliminatoria frente al Mancha Real en 2010 con Adolfo Muñoz en el banquillo. En esas campañas siguientes terminó octavo (2007-08), quinto (2008-09, no sin coquetear con el descenso en la jornada 14 cayendo al puesto 17 que limitaba la permanencia y con 4 puntos por encima de margen) y primero (2009-10) con números de récord con 101 puntos y 109 goles.

La siguiente en Tercera fue después de la refundación en la 2014-15 y con un arranque fulgurante en su estreno en categoría nacional sin perder hasta la novena jornada con el Don Benito (0-1). En la 2015-16 sería segundo y la 2016-17 repetiría segunda plaza, pero lograría el histórico ascenso a Segunda B en Calahorra con Juan Marrero a los mandos. El último ascenso blanquinegro. Y el mismo protagonista elegido para emular la gloria nueve años después.