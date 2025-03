Ni sí ni no del Badajoz al mercado invernal

Es difícil dilucidar si en las oficinas del Badajoz están deshojando la margarita o si Luis Oliver Sierra ha jugado al despiste ... en el par de referencias que ha hecho sobre si acudirán a la ventana de fichajes invernal. Más allá de que cualquier entidad siempre está abierta a incorporar una ganga o una oportunidad de mercado, no queda muy clara cuál será la estrategia del conjunto blanquinegro de cara al mes de enero.

Teniendo en cuenta que el técnico aragonés puso el límite en 18 jugadores, algo en lo que se mantuvo inflexible, si se cumple esa premisa, solo se valoraría la llegada de un refuerzo si se produce alguna baja, una posibilidad que ahora parece remota. En cualquier caso, no está clara, al menos en lo que concierne al discurso que ha mantenido Oliver Sierra, la hoja de ruta. «Se habla mucho de la falta de gol y de plantilla corta, pero es la que queríamos que fuese, lo llevan diciendo desde el principio y nadie se ha muerto, seguimos siendo los que somos y para mí está bien».

Eran sus palabras en la víspera del choque ante el Calamonte el pasado 21 de noviembre. Una postura que sonaba bastante firme y rotunda sobre la posibilidad de reforzar su plantel. Su principal argumento circundaba sobre la versatilidad de sus futbolistas, una de las líneas maestras. «El equipo está muy bien y tengo polivalencia suficiente para cubrir todas las líneas y posibles lesiones y lo que sea». Parecía un debate zanjado y sin más recorrido, pero nada más lejos de la realidad.

En la siguiente ocasión en la que se le ha interpelado de manera directa sobre esta cuestión, hace dos semanas, fue mucho menos taxativo y dejaba abierta una vía que parecía sellada. «Ningún equipo puede estar cerrado a reforzarse, porque siempre pueden llegar cosas que aporten y sobre todo cuando no vas líder destacado hay que retocar cosas».

Matizó, eso sí, que el club no puede perder de vista una realidad económica muy depauperada y que no tirará la casa por la ventana descuadrando las cuentas, especialmente en un periodo de transacciones donde suele ser complicado pescar a buen precio. «Hay que tener en cuenta que el presupuesto es limitado y los jugadores con capacidad de mejorar lo que tenemos también lo son. No es cuestión de traer a cualquiera, sería rellenar y acumular gente que no tenga opciones de jugar. Estaría abierto a reforzar las posiciones que están más cojas, pero no a cualquier precio». Y puso en valor que «el precio de jugar en el Badajoz es caro, aquí no viene cualquiera; para experimentos está el Jaraíz, el Pueblonuevo y el Trujillo».