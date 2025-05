El Badajoz empieza su playoff ante el Castuera

J. P. Badajoz Sábado, 10 de mayo 2025, 19:00 Comenta Compartir

El Nuevo Vivero dicta sentencia. Después de una semana más que movidita y en un ambiente poco recomendable para todo lo que hay en juego, el Badajoz afronta la última cita del curso como si fuera una ronda previa del playoff. A cara o cruz. Ganar o morir. Aunque le vale el empate para conseguir el ansiado billete para poder seguir soñando con el ascenso. E incluso hacer lo mismo que el Diocesano, que visita a un Pueblonuevo ya salvado hasta de un posible arrastre del Villanovense. Pero tampoco está el patio como para llevarlo a esos extremos de sufrimiento.

La desastrosa temporada del Badajoz le ha dejado en la tesitura de tener que jugárselo todo a una carta en una última jornada angustiosa ante un Castuera al que también le va la vida por mantener la categoría con un solo punto de ventaja sobre el Trujillo, que recibe al Azuaga jugándose la segunda plaza. Por si fuera poco, todo en medio de un ambiente un tanto enrarecido al estar la afición de uñas con los jugadores tras la lamentable imagen en Jerez de los Caballeros.

Si el discurso de la presión que soportan los jugadores ha sido un tema constante a lo largo de toda la temporada como una manera de justificar las continuas decepciones, este domingo tienen ración doble porque ya de por sí están entre la espada y la pared y además de tener que someterse al plebiscito de una afición más que harta que no perdonaría ni un empate para pasar. «Para nosotros es una final anticipada. Lamentablemente en el último partido, pero estamos confiados y agradecidos que nos vengan a apoyar porque el soporte en casa lo necesitamos», asumía en su comparecencia de este viernes David González.

El Badajoz ha agotado todas las oportunidades posibles y ya lo máximo que puede aspirar es a terminar quinto para meterse por los pelos en el playoff. Un objetivo más que insuficiente para un proyecto de máximas aspiraciones. La victoria que se le escapó al Badajoz después de ponerse 0-2 al descanso y tener asegurado ya el billete para el playoff ha dejado muy tocado al vestuario. «Dentro de lo positivo es que pase antes de este último tramo decisivo de la temporada porque te hace apretar el cinturón, estar en un nivel de alerta que quizás antes no tienes», decía para tratar de encontrar alguna forma de consuelo David González, quien a pesar de la debacle del equipo en la segunda mitad sigue con una confianza ciega en alcanzar el objetivo. «El corazón nuestro no deja de latir nunca. Estamos eternamente agradecidos. No he dejado de creer en ningún momento. Es una piedra en el camino. Pero no me deja dudas».

Para ganar se necesitan goles y para esta especie de playoff a partido único anticipado el Badajoz no podrá contar con su goleador Borja Domingo. Su absurda expulsión tras firmar su primer doblete como blanquinegro deja a su equipo sin dinamita arriba cuando más la necesita. El delantero de Requena pidió perdón a la afición y se conjura para poder recompensarla en el posible playoff. Su baja condiciona un once al que David González le ha dado muchas vueltas esta semana. «Tengo alguna duda, no en cuanto al planteamiento sí en cuanto a la posible alineación. Nos puede servir el posicionamiento de Alegría para ser más fijadores y aprovechar más los espacios o que utilicemos a otros jugador en la posición de punta para generar otras cosas. No está resuelto», exponía el técnico navarro. Al menos recupera al motor que hace carburar al equipo, Gustavo Quezada. En cambio, serán dudas hasta el último momento Jesús Sánchez y Adán Gurdiel.

La necesidad obliga a adelantar el playoff y David González vuelve a pedir el apoyo del Nuevo Vivero. «El ascenso pasa por casa. Les necesitamos más que nunca».

BADAJOZ-CASTUERA CD BADAJOZ Álex Quesada; David Calles, Ginés González, Javi Lobato, Álex Herrera; Bermúdez, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Santi Luque; Jorge Barba y Álex Alegría.

CD CASTUERA Canito; Neiva, Chavero, Loren, Guille, Pepe, Jorge, Fernando, Cañero, Quinero y Abraham.

ÁRBITRO Cuadrado López.

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 18.00 horas.