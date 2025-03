El Badajoz, ante un puñal de la orden templaria

El Badajoz se mide a un rival atípico. Recibe la visita este sábado (17.00 horas) en el Nuevo Vivero de un ... Jerez que está en la mitad de tabla dispuesto a desafiar a la fiable retaguardia blanquinegra con un afilado puñal de la orden templaria. Chema, que a sus 36 años sigue pugnando por liderar la tabla del pichichi de Tercera RFEF, será el principal argumento de los verdinegros para asaltar un fortín en el que solo ha vencido el Jaraíz. «Hay que estar con mil ojos porque la mayoría de los equipos que vienen juegas con que no te van a hacer mucho daño, pero el Jerez, con Chema y Juanfri, sí que te pueden abrir esos huecos», comenta el técnico, Luis Oliver Sierra.

Será el mayor peligro para los pacenses en un contexto de encuentro poco usual en su feudo, ya que quitando excepciones (solo Jaraíz y Azuaga han sido capaces de perforar su puerta como visitantes), el conjunto blanquinegro domina y sufre poco atrás. Una superioridad que el entrenador aragonés quiso poner en valor, «todo el mundo da por hecho que vamos a arrasar en casa venga quien venga». El preparador maño insiste en la exigencia, pero lanza un mensaje a su vecino azulgrana, «no perdamos el norte, hay un equipo que nos cuadruplica en el presupuesto y de momento nos ha visto el culo desde el día 1».

El Badajoz llega con 17 jugadores disponibles de la primera plantilla, con Ginés González ya recuperado de su lesión muscular, aunque todo apunta a que serán de la partida Jesús y Agustín Izquierdo en el eje de la zaga, con Lobato fuera por lesión y por acumulación de amonestaciones. El Jerez también pierde por sanción a un hombre clave en su defensa, Carlos Arias.

Sobre el debate del '9' y la falta de gol, Oliver Sierra reconoció que es el perfil que rastreará el club en el mercado invernal, «me da igual que sea cojo, manco o ciego, pero que las meta, no me hace falta que sea bueno ni futbolista. Si surge la posibilidad, el club está en la obligación de reforzar el equipo en lo que pueda». Descartó que vaya a haber bajas en enero, porque está contento con el rendimiento de sus futbolistas y ninguno de ellos ha solicitado salir. «O traen un dineral o no se va nadie. El que no quiera estar tiene la puerta abierta, pero nadie quiere bajarse de este barco. Hay buen ambiente, todo el mundo está al día y encantado».

CD Badajoz: Sergio Tienza, Adán Gurdiel, Jesús, Agustín Izquierdo, Álex Herrera, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Bermúdez, Jorge Barba, Santi Luque y Álex Alegría. - Jerez: Jesús Torres, Chechu, Alfonso Peral, Juanma, Demetrio, Manu, Juanan, Loreto Rodríguez, Poti, Juanfri y Chema. Árbitro: Sergio Alba Ramiro.

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 17.00.

Han transcurrido casi diez meses desde que aterrizara en el banquillo del Badajoz y, sobre la decisión de asumir las riendas como entrenador, explicó que «ante la eventualidad de tener a gente llorando por los pasillos todos los días preferí ponerme al frente hasta que la situación se estabilizase». Quiso ser rotundo en este asunto, sosteniendo que contaba con técnicos de confianza, pero muchos de ellos no estaban disponibles y «cuando a un entrenador normal le exiges ascender con 18 jugadores, con una semana la luz cortada, otra no sé qué... Me da una pereza terrible lo que iba a tener que aguantar de él».

Haciendo balance, considera que la entidad goza de una salud más boyante desde entonces, «el club es más viable y tiene menos problemas del día a día». E insistió en esa idea, «está infinitamente mejor a nivel institucional», porque enfatiza en que han sido más contenidos en el gasto, «va a ser el primer año en el que el club no pierda dinero». Aprovechó la coyuntura para lanzar varios dardos a sus antecesores, «no se puede acabar cada año con un millón de déficit, porque dependes de que venga un mecenas a poner billetes, pero cuando el mecenas acaba en la cárcel se acaban los billetes».