Sergio Ramos: «Voy a aportar mi lealtad al fútbol y transmitir mi experiencia y liderazgo»

Amador Gómez Madrid Domingo, 9 de febrero 2025, 19:29 | Actualizado 19:43h. Comenta Compartir

«En Rayados voy a aportar mi lealtad al fútbol y transmitir mi experiencia y liderazgo», garantizó este domingo Sergio Ramos durante su conferencia de prensa previa a su presentación oficial. Con el club de Monterrey ha firmado un contrato de un año a cambio de casi cuatro millones de euros. «El económico fue el menor problema para el acuerdo», reconoció el central sevillano, a quien le convenció la oferta de Rayados, «porque es un equipo con un margen de crecimiento enorme, con mucha ilusión por crecer», y reúne «todos los requisitos» que él buscaba.

«Yo soy una persona que nunca se cansa de ganar y vengo con la misma ilusión intacta de querer seguir ganando. Dejar un legado en México es un reto que me he marcado a nivel personal. Voy a intentar conquistar títulos nuevos y a ofrecer mi mejor versión. El fútbol no es una cuestión de edad», insistió Sergio Ramos, para quien, «ya va siendo hora de que las copas cambien de vitrina». «El nuevo Mundialito de Clubes también es muy atractivo para mí a nivel personal», admitió el exdefensa del Real Madrid, que cumplirá 39 años el 30 de marzo.

Para su debut con Rayados, después de más de seis meses de inactividad, aseguró que habrá que esperar «dos o tres semanas». «Me falta la parte de adaptación al campo y necesito un trabajo previo de mínimo ese tiempo para entrar en dinámica», anunció Ramos, que lucirá el número '93', «como homenaje a todo el madridismo» y a su carrera. En Rayados volverá a coincidir con Sergio Canales, Óliver Torres y Lucas Ocampos, con quienes ha estado «en contacto permanente» hasta culminar su fichaje.

Fiel a su carácter, prometió «darlo todo en el terreno de juego». «El que me conoce sabe que la actitud no se negocia. Yo siempre me he movido por ambición y me reto y mi hambre es ganar la liga. Para Rayados será un plus mi aportación a nivel de experiencia y contundencia defensiva», aseguró.