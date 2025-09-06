De la Fuente: «Estoy orgulloso de tener jugadores como Morata en la selección»

Óscar Bellot Madrid Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:52 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

Luis de la Fuente volvió a dar la cara por Álvaro Morata, un fijo en sus convocatorias pero con un papel claramente decreciente como internacional puesto que solo ha disputado 10 de los últimos 420 minutos posibles con la selección española. «Él sabe perfectamente cuál es su papel. Es un jugador más. Juega más o menos dependiendo del plan de juego, lo que queramos plantear. Álvaro es muy importante para nosotros, igual que el resto de compañeros. Pero es nuestro capitán y debe estar recibiendo todos los honores de un país. Estoy orgulloso de tener jugadores como Álvaro Morata en nuestra selección», manifestó el preparador riojano en la previa del duelo del domingo ante Turquía.

El seleccionador español, que abrió la rueda de prensa mandando un «abrazo» y sus «mejores deseos de una pronta recuperación» a Luis Enrique tras el accidente de bicicleta que sufrió el viernes su predecesor en el cargo y que le causó una fractura de clavícula, escondió, como no podía ser de otra forma, sus cartas respecto al once que dispondrá para medirse al combinado otomano en la que se perfila como la salida más difícil del grupo E de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, a la vez que se mostró convencido de que los integrantes de La Roja están listos para sobrevivir al infierno que les espera en Konya.

«Esperamos un ambiente como corresponde a esta ocasión, un partido entre dos grandes selecciones, con un país volcado con la suya. Pero nosotros venimos de jugar en la Eurocopa contra la anfitriona Alemania, en ambientes hostiles. Este equipo está preparado para jugar en cualquier circunstancia», argumentó el técnico de Haro en una comparecencia en la que aplaudió la labor de Mikel Oyarzabal, autor ya de once tantos en la etapa de De la Fuente como seleccionador. «Yo sí le valoro. Un jugador que ha celebrado esta semana 400 partidos con la Real Sociedad es como para reconocérselo. Es un futbolista muy solvente, pero no solamente él. Tenemos muchos jugadores para jugar en esa posición. Estoy muy tranquilo porque tenemos futbolistas de una calidad fantástica», recalcó.

Volvió a referirse a la situación de Dani Carvajal y Rodrigo Hernández, quienes disputaron la última media hora el jueves contra Bulgaria en el partido que supuso su vuelta a la selección española un año después. «Están en perfectas condiciones. Si están aquí con nosotros es porque sabemos que pueden empezar el partido o no. La noticia más destacada es que ya están aquí, vuelven para quedarse y para dar muchas alegrías. Puede ser mañana o el mes que viene. Tienen que seguir su evolución», dijo sobre el lateral y sobre el mediocentro un míster que también rompió una lanza por Robin Le Normand, al que retiró frente a Bulgaria después de que el central del Atlético viese una amarilla.

Defensa de Le Normand

«Estoy muy contento con Robin, me parece uno de los mejores centrales de Europa. Su comportamiento es excepcional. Sé las características de Robin. Es un jugador muy competitivo, muy centrado, es un especialista en su trabajo. Tenemos una máxima que es empezar once y terminar once. Una expulsión en cualquier partido te puede dejar fuera de una clasificación. Robin es un jugador que nos gusta mucho, que hace lo que tiene que hacer y lo que yo le pido que haga», señaló sobre el zaguero en una intervención en la que volvió a sacar pecho por el grupo que tiene a su cargo.

«Siempre digo que tengo la suerte, el orgullo y el privilegio de dirigir a los que, en mi opinión, son los mejores jugadores del mundo. Pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar y seguir creciendo. Todavía hay mucho margen de mejora», reseñó el seleccionador español, siempre decidido a cerrar filas con los suyos.

Hablo igualmente de Lamine Yamal y de Arda Güler, a los que cubrió de elogios aunque eludiendo entrar en comparaciones. «Me parecen dos grandísimos futbolistas, cada uno con sus características diferentes. Los dos son muy jóvenes, pero son buenísimos. Nosotros contamos con Lamine, que nos da tantas alegrías. Un chico con ganas de seguir creciendo y mejorando, con ambición», dijo en una rueda de prensa en la que reivindicó una vez más el papel de los jóvenes. «Yo vengo de una cultura de formación, de un club que me dio la oportunidad de jugar en Primera con 18 años. Los buenos jugadores, sin mirar el carné de identidad, hay que darles la oportunidad con seguridad, confianza y con continuidad, que es lo más importante. Pero es el mérito de los futbolistas que tenemos en España, que son fantásticos», abrochó.

Rodri: «El Balón de Oro fue un balón de oxígeno» Rodrigo Hernández expresó su felicidad por volver a la selección española tras un año aciago a causa de la gravísima lesión de rodilla que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi todo el curso pasado. Fueron tiempos muy duros para el centrocampista madrileño, pese al reconocimiento que obtuvo por parte de sus compañeros de profesión y técnicos. «La lesión marca mucho más que el Balón de Oro. Fue un balón de oxígeno en un momento donde lo pasé muy mal. Con humildad. Sigo queriendo ser el mismo jugador y volver al nivel que tenía. Contento por el reconocimiento pero de nada me sirve«, explicó el jugador del Manchester City en la previa del partido que medirá a España con Turquía camino del Mundial 2026. «Está todo abierto. Llevamos solo un partido. El resultado de mañana es importante para ver quién sale primero de grupo, por eso lo considero una final», señaló en una rueda de prensa en la que avisó sobre el riesgo que representa el combinado otomano. «No se caracteriza por grandes individualidades sino por el grupo. Lo vimos en la Eurocopa. Çalhanoglu o Güler pueden marcar la diferencia con su calidad extra. Es un rival muy peligroso», dijo un futbolista que calificó a Lamine Yamal como «un talento desmesurado» y «un caso excepcional» al que ve «contento y haciendo las cosas bien». Subrayó además que la lesión es cosa del pasado, si bien reconoció que aún tiene que mejorar para volver a estar a su mejor nivel. «Cuando tienes una lesión de esta dimensión lo que quiere el jugador es pasar página cuanto antes y dedicarse a lo que le apasiona. Todavía me queda camino por delante. Es una cosa natural, que va a venir con el tiempo. Con muchas ganas de competir y de sentirse bien, que es lo más complicado. Pero si ha pasado un año y el cuerpo no te da molestias, es lo más importante«, manifestó el timonel de la selección española, que también quiso aplaudir la labor de Zubimendi en su ausencia. «Martín es impresionante. Su disciplina y mentalidad le puede llevar a ser uno de los mejores. Le veo muy bien. Ha cogido las llaves del equipo. Ha estado a un nivel increíble», analizó.