Toni Jou, tercer fichaje en menos de 24 horas del Badajoz

Ajetreado el tramo final de la semana en las oficinas del Nuevo Vivero, con la presentación del primer refuerzo, las nuevas equipaciones y el anuncio de la cuarta cara nueva para la plantilla de la temporada 2013/24, que ya tiene seis integrantes. Si bien ... la tónica había sido la escasez de noticias respecto a la confección de la plantilla, en apenas 24 horas se han contabilizado tres incorporaciones. A Adri Carrasco, que se anunció la pasada semana, se sumaron este miércoles Toscano y Chacartegui y un día después engrosaba la nómina de la entidad pacense el centrocampista Toni Jou, que logró el ascenso a Primera RFEF con la SD Tarazona el curso pasado.

El nuevo fichaje llega por una campaña con opción a otra en caso de cumplirse los objetivos estipulados. El futbolista de Palma de Mallorca tiene 27 años y está llamado a ser una de las piezas importantes para David Tenorio en la medular, una de las zonas del campo más mermadas en el curso pasado por la deficiente planificación deportiva y las lesiones.

El Badajoz lo define en su nota de prensa como un jugador asociativo que abarca mucho espacio en su parcela. Aporta también llegada desde segunda línea y tiene mucha aportación ofensiva, como denotan los cinco tantos cosechados el pasado curso: uno en la semifinal del playoff ante el Compostela, un doblete frente al Racing Rioja, así como dianas contra Alfaro, Utebo y Real Sociedad C.

Toni Jou disputó un total de 37 partidos con su anterior equipo, 28 como titular, contabilizando 2.826 minutos repartidos entre el torneo liguero y la fase de ascenso. En su currículum figuran experiencias en clubes como CE Andratx, Platges Calvià, Penya Deportiva o Badalona.

Adri Carrasco

Jou coincidió en la 2022/23 con Adri Carrasco, «le he podido felicitar hace un momento», comentó este jueves en su primera comparecencia como jugador de la entidad pacense el madrileño. Trabajo, ilusión y ganas fueron las palabras más repetidas durante su alocución, resaltando que las negociaciones han transcurrido por un cauce bastante fluido, ya que desde el primer contacto le sedujo la posibilidad de venir. «Es un equipo en el que siempre he querido estar. A cualquier futbolista le gustaría jugar en el Badajoz, un club histórico, con potencial, con una afición y un campo increíbles; siempre me han hablado muy bien y eso ha dado el último empujón para estar aquí», expresaba el atacante de 26 años.

Su gran rendimiento en el Tarazona no ha pasado desapercibido y reconoce que contaba con ofertas de equipos que llamaron a su puerta, pero se decantó por la opción extremeña. «Ha sido un año bonito en el que he podido disfrutar con un ascenso. Cuando un jugador hace buen año es normal que los equipos se interesen, pero el Badajoz era el sitio en el que realmente quería estar».

Respecto a sus cualidades, enfatizó en su vocación ofensiva además de su capacidad de sacrificio. «Me gusta encarar, ser vertical, asociarme, meterme por dentro, acabar jugadas, todo lo que sea irme hacia adelante, es algo que siempre he hecho y es mi seña de identidad».