El Mérida aprovecha el momento

R. P. Lunes, 31 de enero 2022, 13:15 Comenta Compartir

El Mérida no enganchaba tres victorias seguidas en Segunda B/Segunda Federación desde febrero de 2017. Entonces, el equipo de Eloy Jiménez se impuso de seguido a San Fernando, Cartagena y Marbella. «Sería importante que nuestra afición se enganchase al esfuerzo del equipo», dijo Juanma Barrero tras ganar ayer domingo en Ceuta. «Sabéis que no soy de prometer, pero lo que sí puedo decir es que el equipo no va a dejar de correr, de sacrificarse, de ser intenso… Luego el acierto depende del estado de ánimo, y ahí es cuando la afición nos puede echar una mano».

¿Cómo? Fácil: «si creamos un clima favorable, el jugador se anima más, no tiene miedo y acierta más que falla. Nosotros podemos controlar que los movimientos sean los correctos, que haya ciertos mecanismos, que lleguemos al área… Luego, si el centro es bueno o malo, o si el disparo va o no a puerta, depende de tener un buen o mal día, y ahí la afición nos puede echar una mano». Por eso el club quiere rebasar con creces los 2.000 espectadores el próximo domingo (18.30 horas) ante el Vélez, ahora mismo rival directo en la lucha por el playoff.

Para ello, el club ha decidido innovar en la promoción de venta de entradas: cuanto antes se compren, más baratas saldrán. Hoy lunes: cuatro euros en preferencia y cinco en tribuna; mañana martes, cinco euros en preferencia y seis en tribuna… y así, un euro más caras cada día, hasta los diez y los doce euros del fin de semana en taquilla. Las entradas se pueden comprar tanto físicamente en la tienda del estadio como on-line a través de la página web.

Estados de ánimo

En tres partidos, el equipo ha pasado de un ánimo muy deficiente a un ánimo notable. Ayer domingo por fin le ganó a un equipo de los importantes del grupo. Los anteriores triunfos habían sido ante seis de los últimos siete clasificados. «Ya era hora de ganar a un equipo de la parte de arriba», dijo Mario Robles tras el partido en Cope Mérida. «Tenemos que demostrar ambición y estar arriba sí o sí», subrayó Nacho González. «Son los tres mejores puntos de toda la temporada. Ahora todo el mundo está creyendo», puntualizó Lolo Plá.

«En líneas generales estamos muy contentos», se sincera Juanma Barrero. «Todos los partidos están estudiados y todos tienen un plan. A veces ese plan sale y a veces, no. Esta vez sí salió. Hay cosas que mejorar, por supuesto, pero el equipo hizo muchas cosas bien: tuvimos tranquilidad en ciertos momentos para bajar las pulsaciones del partido y descansar con pelota, hemos hecho gol a balón parado y no nos han hecho gol a balón parado, hemos gestionado bien los últimos minutos, hemos defendido sin hacer faltas… Me llena de satisfacción que la mejoría que vemos en los entrenamientos empiece a verse también en el césped. Sabéis que yo no soy de prometer, pero ya dijimos cuando llegamos que lo vamos a intentar. No sé si lo vamos a conseguir, pero a intentar, seguro». Lo importante, por si acaso, es ni creérselo ni venirse muy arriba, porque el equipo aún no ha conseguido nada.