Maikel y Robador encarnan el duelo por la salvación entre Llerenense y Cacereño

Maikel Villajos (Porzuna, 4/10/1998) fue el pichichi del ascenso a Segunda RFEF y ahora su pólvora es clave para una permanencia que pasa ... por el Robina este domingo ante el Cacereño. Una neumonía mermó su rendimiento en el peor bache de resultados del Llerenense. Ahora ha recuperado el olfato con tres tantos decisivos ante Talavera, San Fernando y Guadalajara y su mira telescópica enfoca a la meta de Robador.

–Partido crucial para la permanencia.

–Estamos muy unidos y con confianza de sacar esto adelante. A día de hoy estaríamos salvados porque tenemos el mejor coeficiente para el playout de los cinco grupos.

–Además supondría meter al Cacereño otra vez en esa pelea.

–Es muy importante porque el Cacereño está a cuatro puntos y si ganamos recortamos y con 40 coges distancia con la zona baja. Nos permitiría acercarnos a ellos y tener un respiro de cara al resto de partidos.

–El duelo tiene todos los ingredientes.

–Es un derbi muy bonito para el pueblo y seguro que va a venir mucha gente. Quedan solo dos partidos en casa y todo pasa por intentar ganar y estar más cerca de la salvación, por eso mando un mensaje a la afición para que acuda el domingo y nos anime.

–Por experiencia y presupuesto, ¿el Cacereño parte como favorito?

–Es un equipo consagrado en la categoría, pero cuando llegas al campo rodeado por tu gente todo se iguala y nosotros tenemos un gran equipo para competir contra cualquier rival.

–Gracias al colchón de puntos de la primera vuelta afrontan este tramo con más garantías.

–En pretemporada analizamos que teníamos equipo para acabar en mitad de tabla e incluso más arriba. Hicimos buenos partidos acumulando siete sin perder y eso nos permitió ponernos a dos puntos del playoff.

–Pero llegó ese bache de seis derrotas seguidas que les lastró mucho.

–Sí, muchos fueron por resultados muy ajustados. Lo hemos arrastrado mucho y nos bajó a la posición en la que estamos ahora.

–En esa fase, además, se les resistieron los goles.

–El grupo tuvo mucha presión, no entraba la pelota, muchas veces por mala suerte, con tiros al larguero, goles anulados... Luismi lo detectó, hicimos hincapié con los delanteros y trabajamos a parte la finalización.

–Coincidió también con su problema de salud.

–Sí, estuve con neumonía, me perdí un partido en casa contra el Navalcarnero y antes con el Numancia entré en la segunda parte con mucha fiebre y tos.

–Para usted debe ser una gran ventaja contar con un ariete histórico como Luismi de técnico.

–Me hace muchas bromas, siempre metiéndome caña diciéndome que meta más goles, me viene muy bien un entrenador como él.

David Pinto Robador Portero del Cacereño «El partido de este domingo es una final y no hay que confiarse»

David Pinto Robador (Pamplona, 14/7/1996) era indiscutible hasta que en la jornada 20 Julio Cobos lo relevó e Izan tomó la alternativa. Siete partidos después, regresó a la titularidad y la pasada jornada detuvo un penalti a Runy que podría haber mutado el signo del partido ante el Montijo.

–El panorama parece que ya pinta de otra manera.

–Tenemos un colchón importante pero el partido del domingo es una final y no hay que confiarse de que esté todo decidido.

–Pero en caso de victoria en el Fernando Robina ya la tendrían casi amarrada.

–Puede ser que sea así en caso de que consigamos ganar porque además es un rival directo, pero será un partido muy complicado.

–Se miden a un equipo humilde a nivel de presupuesto, pero que le pone mucha intensidad.

–Tienen sus armas, como todos en la categoría, y no hay que subestimar a ninguno de sus jugadores. Todos los equipos trabajan bien sus puntos fuertes.

–¿Qué tipo de partido espera?

–Muy complicado, encima jugamos fuera, en un campo pequeño, seguramente con mucha gente de ellos. Se juegan muchísimo, al igual que nosotros, y va a ser un encuentro muy competido.

–El derbi ante el Montijo era clave para afrontar este tramo final.

–Es un equipo que jugaba sin presión, con tranquilidad y suelto al estar desahuciado y eso lo hacía muy peligroso, teníamos la necesidad de ganar y pudimos hacerlo.

–Esa parada en el penalti fue fundamental para evitar que afloraran las dudas.

–Fue mi manera de aportar mi granito de arena, hice mi trabajo, intenté pararlo y pude. La importancia venía porque al final yo hice el penalti y sentía que tenía que pararlo para intentar ayudar al equipo.

–A nivel personal, tras perder la titularidad en la jornada 20, ha vuelto a consolidarse.

–Estoy contento por haber vuelto a jugar, el entrenador vio oportuno que durante un tiempo no participara y las cosas fueron bien. Siempre me he mantenido en mi línea de trabajo y quiso contar de nuevo conmigo y muy agradecido por esa confianza.

–Atrás da la impresión de que cualquier contratiempo les penaliza mucho.

–Es un poco reflejo de toda la temporada, es de esas veces en las que con media ocasión te hacen gol y nosotros con tres no hacemos ninguno. Nos ha tocado sufrir y pasarlo mal y ahora intentaremos acabar de la mejor manera y salvar la categoría.

–¿Cree que este equipo podría haber aspirado a más?

–Hemos estado casi toda la liga de mitad de tabla para abajo, por triste que sea, porque los primeros dolidos somos nosotros, pero el fútbol te pone en tu sitio.