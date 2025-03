Gudi: «El equipo estaría cerrado con seis incorporaciones más»

Manuel García Garrido Badajoz Miércoles, 2 de agosto 2023, 21:08 | Actualizado 22:27h. Comenta Compartir

«No está siendo fácil». Fueron las palabras del director deportivo del Badajoz, Gudi, cuando se le interpeló por los fichajes que restan. Reconoció que ... se trata de un proceso arduo y que no tendrá un desenlace inminente. «Estoy siendo muy exigente, lo he dicho siempre, la plantilla la podríamos haber cerrado en la primera semana y media de pretemporada, pero no quiero eso ni para mí ni para el club ni para la afición».

Con 14 fichas cubiertas, fue taxativo respecto a lo que resta para poder dar carpetazo al capítulo de la confección de la plantilla, que actualmente cuenta con 14 jugadores. «Quedaría cien por cien cerrada si conseguimos seis incorporaciones», todas ellas de futbolistas séniors, «que nos den nivel», aunque dejando la puerta abierta a cubrir la plaza de sub-23 que queda libre en la escuadra blanquinegra. Noticia Relacionada Chacartegui, competencia o relevo para Edu Sánchez en el lateral zurdo Gudi también se refirió de soslayo a los daños colaterales que han generado en la parcela deportiva los contratiempos acaecidos a nivel judicial cuando se anunció la resolución del juez único de competiciones no profesionales que impedía la inscripción en Segunda RFEF. El limbo de varios días y la incertidumbre afectó de lleno en varias de las operaciones en curso, un factor también decisivo en la carrera de fondo por formar un bloque competitivo. «Ese ruido negativo alrededor del club pasa factura y de tener jugadores firmados o casi firmados ha habido un cambio radical».

