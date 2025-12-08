El Extremadura se atasca en liga

El Extremadura volvió a la competición liguera tras su periplo por la Copa del Rey y no consiguió ganar. Los azulgranas suman ya cuatro partidos ... consecutivos sin catar la victoria y sólo han sumado seis de los últimos 18 puntos. Esto ha hecho que el cuadro azulgrana caiga del liderato al quinto puesto en sólo unas semanas y que ahora esté a los mismos puntos del primer clasificado que de los puestos de descenso.

El choque ante el Linares entrañaba peligro por el desgaste físico del equipo de Cisqui durante esta semana. El Extremadura jugó el jueves ante el Sevilla y el domingo muchos de los futbolistas repitieron en el 'once' inicial. Aun así, la primera parte fue buena de los locales, pero no consiguieron irse al descanso por delante en el marcador. «A toro pasado hago una valoración positiva porque el equipo ha terminado haciendo un esfuerzo tremendo. Hemos hecho una buena primera parte, con muchas opciones para haber marcado», destacó Cisqui tras el partido ante el Linares.

Pero el tanto del empate de Hugo Díaz y la expulsión de Samu Hurtado trastocaron los planes azulgranas. El Extremadura tuvo que hacer un gran esfuerzo en la segunda parte para mantener el resultado. En ese contexto extrañó que Cisqui sólo hiciese tres cambios en todo el partido y que en ningún momento del choque jugase algún delantero.

El técnico explicó tras el choque que quería aprovechar el buen momento goleador de Zarfino y la llegada de Robe Moreno, y que esa fue la razón de no alinear a ningún delantero puro como titular. Cisqui añadió que en la segunda mitad, con las dos líneas de cuatro y con Zarfino como punta de lanza, el equipo defendió bien y que no quería cambiar lo que estaba funcionando. «Habíamos planteado el partido de otra manera sin delanteros, con llegadas con centros laterales porque Robe Moreno tiene muchísima llegada y Gio tiene mucho potencial en el área. De hecho, hemos arrancado con bastantes ocasiones la primera parte», sentenció Cisqui.

Ahora el Extremadura intentará recuperarse físicamente para el partido de este fin de semana ante la Deportiva Minera, que está dos puntos por detrás de los azulgranas en la tabla.