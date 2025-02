Los cinco jugadores de la 2020/21 retiran sus denuncias y allanan el camino judicial del Badajoz

La actualidad institucional del Badajoz da un nuevo viraje que permite respirar a sus aficionados y que allana un complejo y enmarañado entramado judicial que ... está a pocos días de resolverse. Después de que la semana pasada cundiera el pánico tras la resolución del juez único de competiciones no profesionales que descendía administrativamente a los pacenses, en la mañana de este viernes se han producido varios hitos decisivos para impedir que se rubrique el peor de los escenarios posibles.

Según ha confirmado el asesor jurídico del club, Diego García, en las últimas horas los cinco jugadores de la campaña 2020/21 a los que se le adeudaban en total una cantidad cercana a los 78.000 euros han retirado sus denuncias y así se lo ha remitido la Federación a través de un comunicado.

El Badajoz presentó alegaciones a la resolución del juez único del 6 de julio y hasta el martes no está previsto que se pronuncie el Comité Nacional en relación a ese asunto, momento en el que la causa principal, que es el pago de ese montante cuyo incumplimiento amenazaba con hacer caer una categoría al Badajoz, ya ha quedado solventada con la retirada de las denuncias. Puede darse la circunstancia de que antes de ese pronunciamiento sobre el recurso del conjunto extremeño se haya resuelto la otra vía abierta en este sentido, la judicial, ya que el 28 de junio solicitaron en el Juzgado número 1 de lo Mercantil de Badajoz una cautelar para dejar sin efecto las medidas que pudiera tomar (como así fue) la Federación en cuanto a la prohibición de tramitar fichas de jugadores y entrenadores e incluso la inscripción en la competición correspondiente. También se pedía que no se le exigiera la presentación del aval para poder participar en Segunda RFEF. Una vista que está prevista para el 18 de julio, este martes, y que podría dejar sin efecto lo acordado por el Comité Nacional.

Un día antes, el 17, finaliza el plazo de inscripción en la cuarta categoría del fútbol nacional y desde el club aseguran que tienen todos los trámites preparados para realizarla pese a que en ese momento no haya resolución todavía. Uno de los requisitos para poder hacerlo es precisamente estar al corriente de pago con jugadores y la propia Federación. Solventado el capítulo de las reclamaciones relacionadas con la AFE, quedaba un fleco concerniente a una deuda de unos 90.000 euros (era cercana a los 114.000 pero se recurrió) por arbitrajes y sanciones. El club esperaba liquidar esa cantidad con lo que tiene que percibir del ente federativo por derechos televisivos (unos 189.000 euros). Este es uno de los litigios principales pendientes porque al no llegar de la plataforma mediática y sí de la RFEF se considera una subvención y el organismo que dirige Rubiales bloqueó ese pago al sostener que el Badajoz no tenía los pagos al día. Finalmente, en la mañana de este viernes el club ha abonado lo adeudado en cuanto a arbitrajes, según asegura Diego García.

Otro giro favorable a los intereses blanquinegros es que Hacienda ha remitido un certificado que acredita que el Badajoz está al día en cuanto a los créditos masa, es decir, todos los compromisos de pago contraídos tras el concurso de acreedores, un factor que puede ser decisivo en la decisión de la jueza el 18 de julio. Además, aunque desde el club consideran que no procede tener que presentar un aval para competir, puesto que en el pasado curso no ha sido necesario hacer uso de él, sostienen que tienen preparados los 330.000 euros necesarios para tal fin.

Diego García reitera que espera un veredicto positivo teniendo en cuenta que, además de los últimos movimientos efectuados, «los propietarios han invertido una cifra cercana a los dos millones de euros».