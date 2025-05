El Badajoz busca una bola de vida extra

Manuel García Badajoz Sábado, 13 de abril 2024, 18:46 | Actualizado 21:05h. Comenta Compartir

El Badajoz juega este domingo (17.00 horas) por un bonus, una bola extra que le permita seguir vivo en la partida y no se ... extingan sus posibilidades de competir por el objetivo. No hay más. Porque todo lo que no sea ganar (aunque este mantra suene manido y excesivamente sobado) sepultaría cualquier esperanza de salvación, no de manera matemática, pero sí a nivel virtual. Tras no ser capaz de sumar frente a la Gimnástica la semana pasada, todas las cábalas pasan por los seis puntos en litigio en las dos próximas jornadas, con la intención de llegar vivos a la exigente visita a Matapiñonera y con el derbi ante el Llerenense como último salvavidas de telón de fondo. Y desde el seno del vestuario la consigna es esa, porque las matemáticas son tan tozudas como irrefutables. «Saben que es la última bala y hay que aprovecharla, no queda otra», postulaba Luis Oliver Sierra durante su comparecencia de este viernes. «No hay mucho más que trabajar mentalmente y futbolísticamente, cuando no tienes margen hay que ganar por lo civil o lo criminal y esperar a lo que hacen los demás». Porque hace tiempo que el conjunto blanquinegro dejó de ser el único dueño de su destino y no le queda más remedio que mirar a otros campos para sustentar sus anhelos de permanencia.

El técnico aragonés insistió en varias ocasiones en que en el grupo existe una convicción absoluta sobre el objetivo, aunque reconoció que todos están atenazados por un bagaje reciente que bloquea las cabezas y atenaza las piernas. «Arrastran una mochila pesada del año, no puedes cambiar el chip de un día para otro, tienen situaciones personales complicadas, jugadores con muchas ofertas que optaron por el Badajoz pensando que era un proyecto de ascenso y se torcieron las cosas». Esa amalgama de factores explica una deriva tan galopante que ha abocado a un club llamado a cotas mayores a codearse con los bajos fondos. El Badajoz luce potencial, pero es incapaz de rubricarlo y el entrenador del conjunto pacense pone de ejemplo el duelo en Segovia, «si marcamos las dos o tres primeras el partido es otro. Cuando ves tan cerca meterle mano al mejor local te vas envenenado doblemente, además de la necesidad de puntos no sientes que el fútbol te recompense mínimamente lo que estás haciendo». En cualquier caso, no hay tiempo para lamer las heridas y visita el Nuevo Vivero un Mensajero recién descendido, liberado de porfías clasificatorias. «Es un equipo con calidad y con buen pie y que ha puesto en dificultades a muchos equipos contra los que ha jugado». La tesitura del equipo palmero condiciona cualquier estudio previo y Oliver Sierra ha preferido centrarse en sus puntos fuertes ante la dificultad para escudriñar a un rival incierto. «Es un equipo raro, porque para ser canario, que siempre les gusta salir desde atrás con el balón, son más prácticos, sin miedo a jugar en largo, con delanteros veteranos con peligro que conocen la categoría, pero es difícil analizar a un equipo que acaba de descender, porque ellos no van a hacer un partido como los que han hecho antes». CD Badajoz: Narváez, Fran Grima, Borja López, Liza, Carlos Cordero, Petcoff, Toni Jou, Sandro Toscano, Castri, Adri Carrasco y Ewan Urain. - Mensajero: Padilla, Ramírez, Óscar, Ruymán, Abreu, Morillo, Hernán, Misffut, Tana, Martínez y Toty. Árbitro: Antonio Pozo Fernández, del comité ceutí.

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 17.00. Aunque sí tiene claro el tipo de planteamiento que quiere explotar para poner en apuros a su oponente, «espero ponerlos a correr, plantear un duelo físicamente exigente; juegan en campo pequeño y no están hechos a partidos de mucha exigencia». En el apartado de bajas, el Badajoz no podrá contar con Santi Moar de cara a lo que resta de temporada y tampoco será de la partida Chacartegui, que cumple un partido de sanción por acumulación de amarillas. Pero la principal ausencia se registra en la punta de lanza, ya que Álex Alegría finalmente no ha entrado en la convocatoria, después de ser duda durante la semana por un esguince de tobillo que ha condicionado su participación en las sesiones de entrenamiento. El Mensajero cuenta con algunas dudas por molestias y la baja segura de Pirri tras su expulsión de la pasada jornada. El club isleño recurrió dicha sanción, pero no prosperó. Se espera que haya varias novedades en el once visitante, pero su técnico, Yoni Oujo, sostenía en la previa que «tanto la plantilla como mi cuerpo técnico competiremos por los tres puntos. Toca dignificar la competición». Acuerdo de los veteranos con Carballo Por otra parte, la Asociación de Veteranos CD Badajoz anunció este sábado un acuerdo de colaboración con Carballo Comercial de Bebidas SL, que será patrocinador oficial, convenio que ha permitido a los blanquinegros proveerse de material para la disputa de sus encuentros. Para el estreno de las equipaciones, este domingo (12.00), el conjunto pacense jugará un amistoso en la Ciudad Deportiva Luis del Sol contra los veteranos del Betis.

