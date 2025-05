El Badajoz afloja la soga con una goleada

Manuel García Domingo, 14 de abril 2024, 19:11 | Actualizado 22:02h. Comenta Compartir

La gente le silbó en alguna acción, pero exhibió personalidad y no cejó en su intento. Tiró del carro, con poco acierto a veces, ... con precipitación, algo impreciso, pero inagotable. No es su año, como el de casi ninguno, pero este domingo se impuso el orgullo herido y lució parte de la calidad que se espera de un jugador diferencial. Su actuación no fue de antología, ni mucho menos, pero Adri Carrasco lideró el obligado triunfo del Badajoz (3-0) ante un Mensajero que justificó su posición en la tabla y que concedió mucho. Samu Manchón abrió la lata, el extremo madrileño puso el segundo y Sandro Toscano sentenció para permitir a los pacenses seguir creyendo, situándose a cuatro puntos del playout y a seis de la salvación.

Se anduvo con pocas probaturas Luis Oliver Sierra, que suplió la baja de Chacartegui con Carlos Cordero en el flanco izquierdo, mientras que Ewan Urain sustituía al lesionado Álex Alegría. La medular, calcada con Petcoff, Toscano y Toni Jou, y una variante en las alas ofensivas, con Samu Manchón entrando por Castri con respecto al duelo ante la Gimnástica. Noticia relacionada Así hemos narrado el partido Baaadajoz-Mensajero en directo Pitido inicial y toque de corneta. El Badajoz salió eléctrico, decidido, feroz, con hambre y tratando de acogotar a su rival. Sostenía el bastón de mando del partido con intención de apropiarse de él ante un rival que invitaba a ello. Los pacenses apretaron arriba, incordiando en la salida del esférico de los canarios que, exigidos, dudaban y fallaban con cierta frecuencia. Fruto de ello, tuvo la primera ocasión clara a los 5 minutos, cuando Ewan Urain cabeceaba bombeado y la parábola descendía hasta impactar con el poste. Era la senda. El calor impedía mantener esa intensidad durante mucho tiempo, pero los blanquinegros se fueron cayendo demasiado pronto. Los visitantes, lánguidos arriba, trataban de estirarse sin éxito aprovechando la pájara del Badajoz, que se ahogaba en ciertas imprecisiones que desesperaban al público. Un pase al limbo de Petcoff y los primeros pitos resucitaban los recientes fantasmas. Los palmeros, a lo suyo. Sus excursiones al terreno adversario eran limitadas y escasas y todas con riesgo cero. Mientras tanto, juego plomizo, con parsimonia y desplazamientos en largo en caso de duda. Pero concedía y mucho. Los regalos se sucedían, pero ni eso era capaz de materializar el bloque pacense. Porque Ewan, carente de confianza, se topó con un balón cedido por la zaga, pero se paró, giró, oteó y no se atrevió a encarar ni mirar a portería. Se difuminaba la efervescencia inicial y se atascaba en la construcción, con intención, pero sin ideas. Triangulaciones que morían en la línea de fondo, pases filtrados sin destino y los minutos pasaban. El Badajoz no sufría a nivel defensivo, pero sí por la tiranía del crono, con un empate insustancial y fútil. Ante la inoperancia grupal, empezaron a brillar ciertas individualidades. Adri Carrasco, tras varias pérdidas e intentos de desborde infructuosos, no se rindió y lo siguió intentando. Trazó la típica diagonal de extremo perfilado a su pie de tiro, se abrió el ángulo, amagó, se habilitó para pegarle, pero fue muy centrado a las manos de Jacobo. Repetiría acción instantes después, esta vez más cerrado y con menos margen para armar el chut, pero el esférico se marchó rozando el palo derecho de Jacobo. CD Badajoz Narváez, Carlos Cordero (Dani Cordero, min. 70), Liza, Borja López, Fran Grima, Petcoff (Saidou Bah, min. 70), Toscano, Toni Jou, Adri Carrasco (Fidel, min. 78), Samu Manchón (Jurgi Oteo, min. 64) y Ewan Urain (Pablo Gálvez, min. 64). 3 - 0 Mensajero: Jacobo, Óscar, Abreu, Ramírez (Martínez, min. 46), Toboso (Edu Salles, min. 76), Morillo, Misffut, Hernán (Pollo, min. 9), Tana, Toty (Malick, min. 46) y Borjas (Juanda, min. 76). Goles: 1-0: Samu Manchón, de penalti, min. 45. 2-0: Adri Carrasco, min. 47. 3-0: Sandro Toscano, min. 66.

Árbitro: Pozo Fernández, comité ceutí, amonestó a Carlos Cordero, Toscano y Petcoff en el Badajoz, y a Abreu y a David Ojeda, preparador físico, en el Mensajero.

Incidencias: Nuevo Vivero, 3.300 espectadores. Le secundaba por el otro flanco Fran Grima, participativo y activo con internadas frecuentes que daban mucho aire por la diestra. En una de esas, asistió a Samu Manchón en el corazón del área y, con todo a favor, fusiló a Jacobo, que se venció al lado contrario del chut, pero tuvo suficientes reflejos para sacar el pie y neutralizar la ocasión. Paradón. El Badajoz despertaba de otro letargo y llamaba a la puerta isleña. Sin demasiado acierto, pero volcaba el juego hacia campo rival y, al final, otro error de la defensa propició el penalti que adelantó a los locales al borde del descanso. Samu Manchón asumía galones, engañaba a Jacobo y establecía el 1-0. El Nuevo Vivero respiraba y el almendralejense se soltaba, porque acto seguido se fue en una baldosa y a punto estuvo Toni Jou de rubricar un jugadón. Con la flecha hacia arriba se marcharon a vestuarios los blanquinegros, que aprovecharon la inercia para dar otro golpe al encuentro en la reanudación. Balón en profundidad que le llegaba a Ewan Urain escorado a la derecha y el ariete vasco trataba de sortear la salida de Jacobo, que tapaba fuera de su meta a la desesperada. Le dio tiempo a volver bajo el arco, pero el esférico lo recogió Adri Carrasco, que fusiló por alto para poner el segundo. El escenario ya pintaba de otra manera. Con una renta cómoda, los nervios debían mitigarse para centrarse en mostrar su fútbol y agasajar a su público. El Badajoz nadaba a favor de corriente y se notaba. Lo que normalmente no sale, esta vez estuvo de su lado. Lo que son las dinámicas. En una indecisión canaria, Sandro Toscano se anticipaba para cerrar la goleada y firmar el duelo más tranquilo de todo el año para los pacenses. A partir de ahí, poca historia, los canarios trataban de lograr el gol del honor y estuvieron cerca de conseguirlo en dos ocasiones en las botas de Edu Salles, que en una de ellas mandó su disparo al palo. Oliver Sierra: «Para nosotros no hay mañana, no se pueden hacer más cábalas» No se mostró especialmente eufórico Luis Oliver Sierra en su comparecencia tras el triunfo, consciente de que era un paso ineludible para dar el siguiente. «Hay que ganar cuatro, llevamos uno, quedan tres». Pero sí resaltó el valor de los goles para recuperar anímicamente a muchos de sus futbolistas claves. «Necesitamos la mejor versión de todos, cuando tienes que ganar estando en descenso todos los que se sumen son importantes». Ensalzó el despliegue ofensivo de los suyos, acertados por fin arriba, «no era tanto ganar, sino cómo se ganase, generando ocasiones». Amén de llevar la iniciativa en el marcador y ser capaces de mantener la ventaja, algo que se le ha resistido a los pacenses. «Otras veces nos ha faltado irnos al descanso por delante, es el primer día, luego hemos gestionado en la segunda parte y hemos podido dosificar teniendo en cuenta las altas temperaturas». Sobre el penalti que dio origen al primer tanto comentó que «Samu se anticipa y el defensa mete la pierna, puede ser tan absurdo como penalti, como los que nos han pitado a nosotros».

