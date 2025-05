La 'Rojita' baila al ritmo del extremeño Rodri

En el Betis son contadas las ocasiones en las que puede desplegar su talento, pero cuando se viste la elástica de la selección española sub ... 21 saca a pasear su envidiable zurda para que el combinado nacional baile al ritmo que él marca y anote goles de mérito con instantes de buen fútbol como ante Rumanía. La 'Rojita' le endosó un 3-0 al cuadro anfitrión en su primera cita de la fase de grupos del Europeo y el futbolista nacido en Talayuela fue designado 'MVP' del partido. Este sábado, ante Croacia, segundo encuentro de la fase de grupos a las 20.45 (RTVE Play) y una nueva ocasión para que el bético, con minutos, demuestre sus cualidades. En caso de victoria, estará asegurado el pasaporte para los cuartos de final. Y de alcanzar las semifinales, España se aseguraría una plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el estreno, los pupilos de Santi Denia adolecieron de acierto en las ocasiones generadas en el primer acto, especialmente el ariete Abel Ruiz tras una gran jugada de Rodri por el flanco diestro, pero, lejos de ser atenazados por la presión, se fueron entonando a base de goles tras la reanudación hasta lograr un resultado satisfactorio en el que mucho tuvo que ver el jugador extremeño. Por las declaraciones de las últimas horas del seleccionador y algunos miembros de la plantilla, se quieren mejorar ante Croacia y el martes contra Ucrania los posibles defectos del primer choque y lograr una versión más sólida de un equipo que históricamente ha sido muy fiel a su espíritu competitivo.

«Fue uno de los partidos en los que más cómodo, libre y más suelto me he sentido en mucho tiempo. Se vio que estábamos todos bien, hasta yo, que no soy de expresarme mucho o de dar palmadas, suelo pensar más en mi y en lo que voy a hacer, pero vi al equipo muy bien. En los últimos partidos nos faltó entrar más concentrados y al final cualquiera que sale más metido que tú te puede hacer daño, pero vi al equipo muy bien desde la previa, el calentamiento también, todos hablando, y salimos a hacer un muy buen partido de principio a fin», comentó Rodri Sánchez en unas declaraciones publicadas este viernes en las redes sociales de la Federación Española de Fútbol.

El extremo extremeño no se esperaba recibir el galardón de jugador más valioso del encuentro y consideraba que es reflejo de su buen trabajo. «Fue una magnífica sorpresa. Que te den el MVP demuestra mucho el trabajo que has hecho. No es fácil estar aquí y estoy muy satisfecho de poder aportar al equipo».

Rodri destacó la paciencia del joven plantel ante los rumanos, esperando siempre el momento para decantar la balanza. «Lo hablamos todos, tanto Santi como los jugadores. El partido lo teníamos donde queríamos. Habíamos hecho un muy buen primer tiempo. Es lo que más recalcamos con el míster, aunque no hubieran llegado los goles y ahí lo más importante era mantener la calma. Habíamos dominado, hecho ocasiones y ellos no nos habían casi chutado a puerta ni llegado porque les pusimos las cosas muy difíciles, así que dijimos tranquilidad y que seguimos jugando así porque las cosas van a llegar. Se abrieron los espacios y vinieron los goles».

A sus 23 años, su desparpajo y juego a pierna cambiada no pasarán desapercibidas a los ojeadores que seguro estarán presentes en el torneo. Lo que vean ahora no lo vieron hace años ya que Rodri acumula una larga trayectoria de equipos en su carrera. Con diez años probó en el Real Madrid, que quería enviarle al Canillas, pero prefirió irse al Atlético. Del club rojiblanco emigró al Espanyol y después al Barcelona y al Deportivo antes de regresar a Talayuela cansado de tantos destinos e incertidumbre. Entonces le sonó el teléfono desde Sevilla y con Pellegrini ya ha aparecido en 39 partidos del Betis la pasada campaña. Un currante del fútbol que se ha ganado a pulso este buen momento.