A vueltas con los problemas defensivos

Al paso por la tercera jornada, sólo en el año del debut en Primera Federación había sacado el Mérida menos puntos que ahora. Es cierto que la dureza del calendario ha influido (Tenerife y Celta B son dos equipos llamados a estar en la zona más alta de la tabla), pero la razón principal y más preocupante es otra: la falta de contundencia del equipo en las dos áreas, que al fin y al cabo es lo que define a este juego.

Porque más allá del dibujo y del estilo del equipo o de lo competitivo que es entre área y área, en estas dos últimas jornadas le ha faltado tomar mejores últimas decisiones en ataque y ser más contundente o replegar mejor en defensa. «Fruto de no haber sido estables cuando atacábamos, los rivales nos han generado ocasiones muy claras que han acabado en gol o en grandes paradas de nuestro portero. El 0-1 ante el Celta B viene de una situación con superioridad defensiva en nuestra área, de una pérdida anterior a la que saltamos mal. El 0-2 viene de otra pérdida y de un disparo fuera del área con mucha gente por detrás. Y el 0-3 viene de sacar mal una falta lateral nuestra: nos corren y en tres pases te hacen el gol», hace memoria Fran Beltrán.

Las explicaciones se parecen mucho a las del año pasado: cuando el equipo se tiró ocho jornadas sin ganar entre octubre y noviembre o cuando encadenó tantos malos resultados a domicilio. Presiona tan arriba y de forma tan agresiva que, cuando el rival es capaz de girar, siempre le coge en superioridad en campo propio. Son siete goles en los últimos dos partidos, con Adrian Csenterics salvando unos cuantos más. «Creo que hoy me he equivocado. Tenemos que estar más juntos y más cerca. Tenemos que acabar los ataques cuando de verdad estamos preparados para presionar, defender y replegar. Necesitamos que nuestro portero pare menos. No podemos pegarnos tantos tiros en el pie y debemos de ser más estables para competir desde el principio», continúa solucionando el técnico del Mérida.

–¿Y le preocupa la toma de la última decisión en área contraria?

–Eso no tanto porque creo que cambiará. El equipo genera ocasiones, cuando ataca por fuera, cuando lo hace por dentro, siendo más directo, combinando... El arranque del partido ante el Celta B fue muy bueno. Nuestro problema es que con poco nos penalizan. Arrancas mejor que ellos y en la segunda acción, ya te han hecho un gol. Por eso tenemos que mejorar defensivamente, sobre todo en situaciones de transición. El problema no es cuando presionamos, sino cuando atacamos.

Fran Beltrán repitió el pasado sábado el mismo 'once' por tercera jornada consecutiva, curiosidad que no se veía por Mérida en el inicio de una temporada desde la década de los sesenta. Si repite equipo el sábado en el derbi ante el Cacereño será histórico, porque nunca antes había sucedido. De momento, ningún suplente ha tirado la puerta abajo en los minutos que han jugado para merecer entrar en el 'once', pero ya esta última jornada el banquillo cambió el partido.

«Hoy creo que hay jugadores que se enganchan. Por ejemplo, creo que Areso nos dio con sus centros laterales en la segunda parte y tuvo una ocasión muy clara después de un desmarque en profundidad. Tenemos futbolistas con características diferentes y tengo que encajarlas adecuadamente. Tengo que aportar mucho equilibrio en el momento en que perdemos el balón. Eso es lo que tengo que hacer yo y lo que tengo que hacer ya», se autoexigió Fran Beltrán. «Siempre digo que la alineación de la jornada uno no es la misma que la de la jornada 38».