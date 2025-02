Santamaría: «Badajoz me ha dado más de lo que nunca imaginé»

Marco A. Rodríguez Badajoz Sábado, 18 de junio 2022, 19:00 Comenta Compartir

La despedida de Gorka Santamaría este sábado en redes sociales ha estado a la altura de su paso por el CD Badajoz. Jugador de club, implicado como pocos y auténtico héroe de la hinchada blanquinegra, no solo por lo demostrado sobre el terreno de juego y sus goles, sino por su ejemplo fuera del tapiz verde. El delantero vasco pone rumbo ahora al Deportivo de la Coruña, equipo que viene de recibir un mazazo idéntico que el experimentado por Santamaría la pasada campaña cuando el Badajoz lo tenía todo de cara para ascender a Segunda División y el Amorebieta le birló ese sueño.

«Cuando llegué a Badajoz un 3 de julio de 2019 no me imaginé lo importante que llegaría a ser para mí esta ciudad, su gente, cada rincón del estadio... Tres años después me despido de todo aquello que me ha hecho feliz, que me ha motivado para dar el cien por cien, a superarme cada día más. Voy a echar de menos absolutamente todo, las sonrisas de los niños solo con verte, la ilusión de toda una afición cuando se mete un gol, el rugir de la grada en cada partido, ver a toda una plantilla unida remando aún con todo en contra...», escribe el 'Buda' en Twitter justo antes de tener un recuerdo para empleados del club pacense como Virginia, Angelito, los fisios, etc.

Comenta que su mujer y su hija han vibrado más que nunca con sus tantos y que Badajoz le ha dado «más de lo que nunca imaginé y me lo llevo guardado siempre en mi corazón». Da las gracias a todos aquellos que confiaron en él, incluso cuando las cosas no le salían bien. «Me ha llegado todo el cariño que siempre me habéis dado. Nos volveremos a ver», se despide.

No dice adiós un jugador cualquiera. Por eso este sábado las redes fueron un hervidero de mensajes de agradecimiento hacia Gorka Santamaría desde todo el entorno blanquinegro. Su comportamiento y su rendimiento no han pasado desapercibidos en la parroquia pacense y así se lo hizo saber tras leer su emotiva carta de despedida. Como recoge @CDBadajozStats, con 31 goles en 92 partidos (19 en el Nuevo Vivero y 12 fuera), se convirtió en el 35 máximo artillero de la historia del club, un club que seguro le echará de menos porque necesitará futbolistas como él.