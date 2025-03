Ruano: «Escardó ya ha pedido disculpas»

El Mérida entrenará por última vez este viernes y saldrá a media mañana rumbo a Alicante. Antes del mediodía el club publicará la lista de ... convocados para saber con cuántos efectivos contará Manel Ruano para medirse este sábado al Intercity (16.00 horas). Las únicas bajas seguras son las de los sancionados Luís Acosta y Dabo y el lesionado Diego Parras. Habrá que esperar para saber si podrán jugar o no Iñaki Elejalde, Lluís Llácer, Felipe Alfonso, Raúl Prada y Elo.

De ahí que el interés de la rueda de prensa previa del técnico emeritense se concentrase más en lo que pasó en los últimos minutos del choque ante el Recreativo que en lo que podrá pasar esta jornada ante el Intercity. Porque justo cuando salió Ismael Gutiérrez al campo, ya en el tiempo de añadido, Ruano y Escardó discutieron en la zona de banquillos. «Conmigo no. Si veis las imágenes, está muy claro lo que hizo», explica el técnico del Mérida. Al confirmarse que no iba a jugar, el mediapunta malacitano lanzó una patada a una nevera.

«Todos nos equivocamos y para lo que sirven esas situaciones es para reforzar aún más al grupo. Yo entiendo que el futbolista esté enfadado por no jugar, pero demostrarlo públicamente no sirve para nada. Ya ha pedido disculpas y, repito, tiene que servir para reforzar al grupo. En equipos en estas situaciones, este tipo de cosas suceden infinidad de veces cada año. Pero yo sólo sé que esto se soluciona estando juntos. Si no lo estamos, será imposible. Y en ese aspecto hemos dado un paso adelante esta semana y lo tenemos claro».

Además, a pesar de la falta de efectivos por las lesiones, Ruano dejó sin jugar en el último partido a Akito y Escardó e Ismael Gutiérrez entró en el descuento por la lesión de Raúl Prada. «Si no los metí es porque no cabían en ese momento, no tiene nada que ver con sus rendimientos», expone Manel Ruano. «Al final es complicado cuadrar las cosas teniendo en cuenta que tienes que pensar que se puede lesionar un futbolista del que no tienes sustituto. Metimos en ese momento a Pepe Sainz porque buscábamos un delantero que corriera más. Hay que tomar decisiones por el bien del equipo y no en relación a valoraciones personales de cada uno».

La Federación Española ha cambiado la fecha del Mérida-Málaga previsto inicialmente para el domingo 10 de diciembre a petición del Ayuntamiento de Mérida, que solicitó que ese partido no se jugara ni el domingo 10 ni el lunes 11 para no coincidir con los actos del año jubilar eulaliense y el trigésimo aniversario de la declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Por tanto, el Mérida-Málaga de la próxima jornada se jugará el sábado 9 de diciembre a las 18.00 horas. Cambio de fecha que no ha sentado nada bien en Málaga: primero porque el club malacitano ya había vendido alrededor de 500 entradas a su afición y, segundo, porque tendrá un día menos de descanso al jugar Copa del Rey el miércoles 6 de diciembre ante el Eldense. Desde La Rosaleda creen que ha sido una pillería del Mérida para que su rival llegase más sobrecargado. «El fútbol es para listos y ellos han querido cambiarlo. Si la federación lo permite y acepta, no puedo decir mucho más, pero me parece muy mal», ha dicho el técnico del Málaga, Sergio Pellicer.

El club emeritense aclara que ellos no tienen nada que ver con la petición de cambio y que es un asunto entre Ayuntamiento y Federación a causa de la falta de efectivos de seguridad el día que se iba a disputar inicialmente el partido. El Málaga tiene ahora 48 horas para interponer recurso ante el Comité de Segunda Instancia para intentar recurrir el cambio de fecha.