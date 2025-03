«Cada partido del Mérida no puede ser un drama o una final»

R. P. Lunes, 27 de noviembre 2023, 13:30 | Actualizado 17:53h. Comenta Compartir

Saben en el club, absolutamente todos, que con este nivel futbolístico y este estado de ánimo el equipo no llega con opciones de salvación ni ... a marzo. Necesitaba el Mérida sacar estos últimos seis puntos en su casa y sin embargo sólo ha sacado uno… y gracias. Porque no ha sido nunca mejor que el rival y apenas ha tirado a puerta. El esfuerzo del equipo este último domingo y la actuación de Muñoz Piedra desviaron al final la atención de la grada, que volvió a tragarse un partido muy pobre de su equipo. Estuvo mucho mejor que ante el San Fernando, porque peor era imposible, pero volvió a no llegar al nivel mínimo necesario para ganar un partido en esta categoría.

No obstante, más que lo futbolístico (que también), lo que preocupa es el estado de nerviosismo del grupo. Fue un flan defendiendo, y solo Palomares en dos ocasiones y la suerte en otras dos evitaron el gol del Recre; y muy impreciso atacando, porque cada control, cada regate, cada conducción era presa de ese miedo con el que juegan absolutamente todos los futbolistas de la plantilla. «A mí me gustaría tenerla un poco más, ser más dueños del balón, pero a veces sale y a veces no», dijo tras el partido Ruano, el técnico emeritense. «El estado anímico es importante. Estamos apretando y apretando y todavía queda mucho», continuó. «No puede ser que cada partido sea un drama y una final. Si ese es el mensaje que se quiere dar y cómo nos tenemos que tomar las cosas, esto acabará mal. Lo que tenemos que hacer es trabajar e ir consiguiendo puntos cada semana. Desde el trabajo, el compromiso y el esfuerzo de hoy, se puede crecer». Pero es que lo ha hecho tan mal el equipo en estas once jornadas que el propio equipo se ha autoimpuesto que cada partido sea una final. El problema es que esas finales las está afrontando más desde el miedo que desde la excitación. Noticia relacionada El Mérida celebra un punto «Los entrenamientos están para corregir eso. Yo creo que, poco a poco, si podemos ir recuperando gente y tener más efectivos, el equipo debería ir creciendo. A ver qué nos encontramos el martes, quienes están y quiénes son. Yo espero recuperar futbolistas, porque estamos condicionados. Y al final es complicado». El caso es que, tras cuatro partidos y tres semanas de entrenamiento, el equipo no ha corregido eso, sino que ha ido a peor. Y en cuanto a los efectivos, el cuerpo técnico terminó el último partido sin utilizar a dos jugadores de la primera plantilla como Escardó y Akito. E Ismael Gutiérrez salió ya en el descuento. Sin Luis Acosta y Dabo para visitar el próximo sábado al Intercity, el club espera recuperar a Felipe Alfonso, Lluís Llácer y Elejalde, que en principio deberían estar ya esta semana. En principio. Porque lo de Raúl Prada fue un duro golpe, pero nada muscular u óseo. «Hemos intentado que el equipo compitiera y que no se cayera, y hacer daño al rival con nuestras ideas», valoró el partido y el punto Ruano minutos después del final del choque. «El primer tiempo fue igualado, teniendo ellos más balón, pero con el partido controlado en todo momento. Pero a partir del segundo tiempo, entre lesiones y expulsiones, lo que hemos podido hacer es intentar salvar los muebles. No quedaba otra que sufrir y estar juntos. No perder es importante para cualquiera que se quede con nueve. No hemos podido hacer más en la parte final. Teníamos que apagar fuego por todos lados. Sin laterales, con jugadores fuera de su posición… era muy difícil, no podíamos hacer mucho más. El esfuerzo que han hecho es admirable y al menos hemos salvado un punto, porque lo normal era haber perdido». Dos puntos de 33 posibles y, a pesar de la racha, sigue estando a cuatro puntos de la salvación. Es la única buena noticia de estos últimos dos meses.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión