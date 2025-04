Nando Copete minimiza daños para el Mérida

«La entrada sobre Busi es criminal»

Juanma Barrero acabó expulsado por tercera vez esta temporada. «Hemos empezado desquiciados desde que no saca la roja en esa acción de Lassina sobre Busi», se arranca el técnico del Mérida. «Ya a partir de ahí vamos mal, porque luego saca amarillas por entradas más flojitas. No puede ser el mismo castigo una faltita de Larrubia que lo de Lassina. Es que aquí se ha podido dejar la pierna un chico para mucho tiempo. La entrada es criminal, con los tacos por delante. Tiene un agujero en el empeine y un fuerte golpe en la tibia. Si le pilla mejor, se lo lleva por delante. No puede ver tan claro un penalti a diez metros y luego, cuando está a dos, no ver esa jugada. La entrada es salvaje. A partir de ahí, todo lo que pasa en el campo…». Y continúa Juanma Barrero: «Porque luego se encabrona con todos y deja de pitar lo que tiene que pitar. No puede enfadarse porque la gente se esté enfadando y pasar de todo. Lo mejor de todo es que en este partido, lo normal, hubiera sido quedarnos con dos o tres menos, porque estaba el colegiado muy dispuesto a ello… y al final solo hemos perdido a Larrubia y Bonaque».