El Mérida prepara el derbi en Guadiana

El Mérida instala su cuartel general en Guadiana para las dos próximas semanas. Fran Beltrán dirigía en el Ernesto Sánchez Millán su primera sesión para preparar el derbi ante el Cacereño de este sábado. Este miércoles comenzaban los trabajos de resiembra del césped en el estadio Romano José Fouto y que coincide con el final de las obras en el nuevo campo federativo Miguel Patón de hierba natural, que van con retraso y con el que mantiene un acuerdo con la FExF para su concesión hasta 2028 para que el equipo romano lleve a cabo los entrenamientos.