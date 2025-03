El Mérida, casi sin laterales para otra final

R. P. Mérida Viernes, 1 de diciembre 2023, 21:17 | Actualizado 21:47h. Comenta Compartir

Ya sospechamos que Heffernan se equivocó en verano no renovando a Juanma Barrero, que a la dirección deportiva no le salió la confección de la ... plantilla como el curso pasado y que ninguno de los entrenadores ha sido, hasta el momento, capaz de proporcionarle a la plantilla herramientas para esconder sus carencias y explotar sus virtudes. Es la hora por tanto de los jugadores, que salvo en el choque ante el Linares han estado siempre muy por debajo de lo que pueden llegar a ofrecer. Son mejores de lo que demuestran y están obligados a dar un paso hacia adelante para que la situación no se agrave más de lo que está.

Ya la situación era grave tras la derrota ante el Ibiza y no fueron capaces de maquillarla ante Atlético Baleares, San Fernando y Recreativo. Así que, aunque los tres próximos compromisos son ante rivales de mayor enjundia, están obligados a no llegar al parón de Navidad con los ocho puntos que tienen ahora. Necesitan más, sea como sea: jugando más, peleando más, concentrándose más, estando menos nerviosos, o más confiados… como sea. Y esta vez lo tiene más difícil, por el nivel y la racha del rival como por las bajas con las que vuelve a viajar, pero es que ya eso le debería dar igual. Necesita puntos. El primer hándicap vuelve a ser las ausencias y los mermados. Ruano ha viajado a Alicante casi sin laterales. En el derecho, Felipe Alfonso y Diego Parras están lesionados y Dabo sancionado. Y en el izquierdo, Llácer vuelve tras tres jornadas recuperándose de una lesión muscular y Raúl Prada no ha completado una semana entera de trabajo por la lesión que le obligó a retirarse en el tramo final del último partido. O sea que arriesga Ruano con los dos zurdos para las dos bandas, o se inventa un lateral derecho o cierra con tres centrales y dos carrileros largos. Aunque Elo ha estado tocado toda la semana. «Hay posiciones en las que estamos muy condicionados y dependiendo de quién esté y quién no haremos un pequeño retoque», deslizó el técnico emeritense en la previa. Intercity: Manu Herrera; Guillem Jaime, Vadik, Álvaro Pérez, Cristo; Jon Ceberio, Undabarrena, Nsue, Soldevilla; Moha Traoré y Etxaniz. - Mérida: Palomares; Busi, Bonaque, Tomás Bourdal, Elo, Sandoval; Ismael Gutiérrez, Ben Hamed, Beneit; Chuma y Padilla. Árbitro: Juan Antonio Campos Salina, del comité murciano.

Estadio y hora: Antonio Solana, 16.00. Además, no está Luis Acosta por sanción y tendrá que alinear un nuevo medio del campo. Ante el San Fernando, apostó por Ismael Gutiérrez, Ben Hamed y Beneit... aunque no llegó a funcionar. Veremos en Alicante, donde podrá volver a contar con Elejalde. «Los entrenamientos salen bien y eso me motiva más. Lo peor es que, nuevamente, tenemos muchas bajas y sus alternativas no están al cien por cien. Tendremos que forzar. Nos estamos acostumbrando porque día tras día, desde que llegué, es igual». El segundo hándicap es el rival, que está a un punto del playoff de ascenso, aún no sabe lo que es perder en casa esta temporada, encadena nueve jornadas sin ceder una sola derrota y no cuenta con ninguna baja ni por lesión ni por sanción. Eso sí, arrastra problemas económicos y juega en un campo tan pequeño como en mal estado. «Viene un rival necesitado que nos lo va a poner difícil, así que tenemos que afrontar el partido con ganas de mejorar, sobre todo en casa. Estamos bien, pero llevamos un gol en los últimos cuatro partidos en nuestro estadio y ahí tenemos que mejorar», reconoce su técnico, el argentino Sandroni. «Los jugadores son conscientes de la situación», analiza Ruano. «Hemos dado un paso hacia adelante en eso: todos sabemos dónde estamos y la situación en la que estamos. Eso no significa que estemos todo el rato pensando en ello y nos limite en el trabajo. Tenemos que ir a competir, a centrarnos en nosotros y valorar luego los puntos que podamos sacar».

