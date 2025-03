El Mérida espera solventar un 'partido trampa' en su mejor momento

El Mérida más en forma de la temporada visita este miércoles el feudo del único equipo que aún no ha puntuado esta temporada. Esta situación ... podría hacer presagiar un buen partido para el conjunto romano, pero no se fía. El choque en Talavera es complicado de afrontar. El Mérida llega con la moral alta tras estar cinco jornadas sin perder, pero si hay algún tipo de relajación puede acabar sucumbiendo en El Prado.

Juanma Barrero, técnico del Mérida, advierte del potencial de un Talavera que no ha puntuado, pero que cree que tiene un equipo con potencial ofensivo suficiente para ganar más pronto que tarde. La tarea del entrenador es motivar a sus jugadores y preparar el encuentro para que esos primeros puntos para el Talavera no sean ante el Mérida. «Es un equipo que en los partidos tiene muchas ocasiones de gol y que en la parte de arriba tiene gente muy habilidosa, rápida y dinámica. Está haciendo cosas bien, pero no es capaz de dar ese pelín que le falta para conseguir puntos», explicó en la previa.

El equipo inicial del Mérida tendrá cambios con respecto al choque ante el Castilla. El primero obligado. Álvaro Ramón vio la quinta ante el filial del Madrid y no jugará. Eso sí, el lateral izquierdo viaja a Talavera porque el club ayer aún no había recibido la notificación de su sanción, pero llegará y Álvaro Ramón no estará disponible. Además, el hasta ahora lateral suplente Lluís Llácer tampoco puede jugar por lesión y el portero Juan Palomares se perderá el partido y estará fuera del equipo durante tres o cuatro semanas.

El cuerpo técnico del Mérida trabaja para buscar una solución a la baja de Álvaro Ramón. El todavía inédito Benjamín Garay podría jugar en el lateral derecho con Felipe Alfonso en el izquierdo para no cambiar a una defensa con tres centrales. Aun así, este no será el último cambio. Jugadores con menos minutos en las últimas jornadas como Erik Ruiz o Artiles tienen opciones serias de jugar como titulares.

Barrero cree que hay jugadores que están entrenando a buen nivel y que merecen una oportunidad, además de que hay otros futbolistas que necesitan un descanso: «Hay que valorarlo todo. El cansancio físico, que la gente pueda caer lesionada, porque no tenemos que exprimir, y que el domingo tenemos otro partido. Además, hay gente que está entrenando tocando y empujando la puerta porque quiere entrar».

El partido ante el Talavera es el único que queda atrasado en la liga, por lo que el Mérida podría ascender puestos en la tabla en caso de ganar. El estar fuera de descenso y poder sumar tres puntos más le viene bien a la plantilla romana, que va con menos presión que si la situación fuese otra más complicada. «Al final hay que ir descansados y con la mente activa para competir un partido en el que nadie más que Talavera y nosotros podemos sumar puntos, y eso también nos libera un poco de lo demás, y sabiendo que consiguiendo los puntos podemos ponernos en una posición más que favorable», sentenció Juanma Barrero.