El Mérida cumple con sus deberes

Juanma Barrero: «Pelearemos la segunda plaza, pero sin arriesgar»

Barrero lo tiene muy claro: «Pelearemos la segunda plaza el próximo domingo… pero sin arriesgar el playoff, que es donde nos vamos a jugar todo. No pondremos en riesgo la salud de ningún futbolista porque ya no hay tiempo para recuperar». Ayer, se reservó a Mario Robles, Bonaque y Álvaro Ramón. Y el equipo no lo notó.

«La primera parte ha sido prácticamente redonda, si no fuera porque hemos materializado poco para lo mucho que hemos generado. Luego en la segunda ya hemos salido más fríos, pero a partir del minuto diez hemos vuelto a generar situaciones bastante claras de gol. Nuestra falta de acierto nos ha llevado a que una genialidad de Razvan apretara un poco el partido. Pero no hemos sufrido, más allá de la incertidumbre del resultado. El equipo ha estado bastante serio», valoró el técnico.