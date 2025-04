El Mérida ansía dormir en puestos de playoff

R. P. Mérida Jueves, 9 de enero 2025, 17:13 Comenta Compartir

La última jornada de la primera vuelta la abre este viernes el Mérida en el estadio Jesús Navas. Si gana al Sevilla Atlético, se iría ... a dormir cuarto en la tabla, a un punto del segundo; si pierde, se quedaría seis puntos por encima del descenso, a la espera de lo que pase entre sábado y domingo. Y sin embargo, hasta el próximo 3 de febrero, algunas partes de su cabeza no estarán del todo centradas en el verde. Ya no está Climent y aún no ha llegado su sustituto, algunos futbolistas trajinan angustiados por si utilizarán su ficha para reforzar al equipo, los que mejor han rendido en los últimos meses barajan mejores ofertas económicas…

«Pero el club ya marcó las pautas hace tiempo: vamos a pedir cláusula o lo que ponga en sus respectivos contratos si un jugador importante quiere salir», avisó en la previa Guilló. «Siempre hay futbolistas que quieren conocer su situación, si van a tener más minutos… y eso sí es valorable. Pero si alguno de los titulares tiene que salir, tiene que ser como Climent: pagando traspaso. Así que no nos centramos en el mercado, sino en las cosas que podemos controlar». Así que, Climent aparte, las únicas bajas confirmadas son las de Juanjo y Mizzian. El delantero ha sufrido una recaída de su última lesión y podría volver a estar un mes alejado de los terrenos de juego y el mediocentro padece un edema óseo, por lo que el cuerpo técnico le espera para el partido de la próxima semana. «Cuando no está Juanjo, quien más suele asumir su papel es Pablo Ganet. Cuando Ganet no juega, Juanjo asume el balón. Y cuando está Ganet, Juanjo es más posicional. Pero Juanjo es diferencial, uno de los que más nivel han demostrado hasta ahora, y su baja nos hace daño», reflexiona el técnico del Mérida, que sí recupera a Miki Muñoz, Jack Beer y Álvaro Juan. Sevilla Atlético: Alberto; Darío, Castrín, Sergio, Leo; Rivera, Collado, Sierra, Bakary Sow: Antonetti y Mateo Mejía. - - - Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Falcón, Sergi Segura; Saúl del Cerro, Pablo Ganet, Raúl Beneit; Doncel, Liberto y Javi Eslava. Árbitro: Jerónimo Montes García-Navas, del comité madrileño.

Estadio y hora: Jesús Navas - Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros (20.30). Le aguarda un filial sevillista en puestos de descenso después de conseguir tan solo un triunfo en las últimas nueve jornadas. El Mérida no gana a domicilio desde la segunda jornada liguera, pero es que los hispalenses no ganan como local desde mediados de octubre. Desde entonces, tres empates, cinco derrotas y una sola victoria, por la mínima en el Cerro del Espino ante el Atlético B hace aproximadamente un mes. «Pero es que se le han juntado muchas ausencias en este mal tramo de resultados», explica Guilló, «entre lesiones y convocados por el primer equipo». «No sé cuántos jugadores se llevará el sábado el primer equipo, pero han recuperado muchos lesionados, así que espero la mejor versión del rival. El Sevilla Atlético hace muchas cosas bien, pero la categoría está tan igualada que se nota cuando juegas con juveniles o jugadores del C. Pero a mí me gusta cómo juegan, hacen cosas muy parecidas a las que hacemos nosotros». El Mérida, que viaja en el día, contará esta noche con la presencia de muchos seguidores romanos que viajarán en coches particulares o están afincados en la capital andaluza.

