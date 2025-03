El Mérida se abstiene en la votación del nuevo modelo de gestión

El modelo de gestión que desea implantar la Federación Española de Fútbol en Primera RFEF saldrá adelante. Si 39 clubes se abstienen en la votación ... y tan solo uno vota a favor, Rubiales se saldrá con la suya por mayoría simple. No obstante, los clubes que estaban en contra en algunos puntos de ese modelo que prefería implantar la Federación están ya más tranquilos después de la última circular enviada el pasado martes. Los 16 que protestaron hace dos semanas por carta, entre ellos el Mérida, han decidido abstenerse en la votación por quedar claras sus dudas públicamente. Pero «medianamente» están satisfechos.

«Lo planteado el martes por la Federación se acerca a lo que pedíamos en la carta de hace dos semanas», explica a HOY el director general del Mérida, Nacho Ramos. «Han rectificado en el tema de los arbitrajes y han explicado con algo más de concreción el control financiero que también pedíamos nosotros desde el principio. Lo único que aún no está claro es la negociación del convenio colectivo, que únicamente debe depender de los clubes y los sindicatos de futbolistas, y las acciones conjuntas para la comercialización de los activos de los clubes. Han cambiado la redacción y lo han explicado de manera más sutil, pero no han dejado claro qué pasaría».

Estos 16 clubes creen que el miedo de la Federación a dejar en mano de los propios clubes la venta de sus activos se debe a la asociación creada el año pasado por Dux, Sanse, Linares, Rayo Majadahonda y Linense, que fueron capaces de encontrar patrocinadores y recursos al margen de la RFEF y al resto de equipos. «Si viene un jeque y te inyecta 20 millones de euros a cambio de un patrocinio, todos sabemos que se trata de una subvención encubierta. Y ahí sí debería entrar la Federación y el control económico que queremos implantar. Pero el encontrar otro tipo de patrocinios para la supervivencia nuestra y de la categoría no debería pasar por la autorización de la Federación», ejemplifica Nacho Ramos.

La idea de los 16 clubes que se han abstenido en la votación es que, cuando salga adelante este modelo de gestión, trabajar en los diferentes grupos que se creen para ello y que, cuando aparezca una oportunidad de vender activos la próxima temporada, ya se hablará y negociará con la propia RFEF. «Porque todos nosotros no queremos guerra ninguna, ni con la Federación ni con otros clubes, porque perderíamos todos. Solo queremos, por el bien de la categoría y de nuestro futuro, trabajar por la supervivencia de ambos y que vayamos creciendo todos».

La postura la explicaron los 16 clubes este jueves en otra carta pública dirigida a la Federación Española, en la que pedían que se quedara sin efecto esta votación; negaban que estuvieran en contra del control económico, todo lo contrario; y continuaban reclamando que la RFEF no participase en la negociación del convenio colectivo y en los acuerdos comerciales para el sostenimiento de sus economías. Los dos clubes que no han firmado esta carta respecto a los 18 que sí lo hicieron hace dos semanas han sido el Amorebieta y el Intercity, pero no porque hayan cambiado de postura o de parecer, sino porque no les ha dado tiempo a convocar a su consejo de administración y porque han preferido no meterse en más líos.