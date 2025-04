Guilló confirma que el Mérida busca delantero… sub-23

Enero, casi siempre, ha sido uno de los meses más complicados para el Mérida. Entre otras cosas porque, como a todos los clubes modestos, el ... mercado le condiciona más de lo que desearía. Encima, ya ha perdido el primer partido del año, recibe esta jornada a un gran equipo como el Marbella y luego enlaza dos salidas consecutivas ante Ibiza y Betis Deportivo. Y mientras, ya no está Mario Climent, el club le ha dado las bajas a Sergi Segura y Pablo García, los nuevos Nil Jiménez e Ismael Athuman apenas llevan dos días y Juanjo Sánchez está lesionado para tiempo.

Así que lo más primordial es ganar el choque ante el Marbella de este domingo, apurar al FC Barcelona para que firme lo necesario para la cesión del lateral zurdo Edu Sánchez y encontrar un delantero que cierre definitivamente el mercado emeritense. Porque, redundamos, la baja de Juanjo Sánchez, por un edema óseo que se ha agravado, se va a alargar hasta finales de febrero. Para encontrar al delantero aún queda quince días de mercado.

«Es necesario traer algo más arriba. Y estamos en ello. Para que venga un delantero senior, tendríamos que dar antes otra baja senior. Así que esa, en principio, no es la idea. Tendría que venir un atacante sub-23, que tenemos ya bien ojeados. Ojalá venga cuanto antes para poder meterlo en dinámica pronto», desveló Sergi Guilló en la previa.

El técnico del Mérida también opinó de las dos nuevas caras que han protagonizado la semana del Mérida. «Nil Jiménez es un chico de perfil ofensivo, con buena talla y buen pie, al que podemos incluso utilizar en alguna posición por dentro. Es un perfil diferente a Climent y Sergi Segura. Ha llegado esta semana, pero tiene posibilidades de jugar el domingo porque es el único lateral izquierdo que tenemos ahora mismo. E Ismael (Athuman) ha sido una petición mía porque creía que era un puesto que teníamos que reforzar. Lo conozco bien de Murcia y sé que, si está a su nivel, es un central diferencial. Tiene buena salida de balón, es súper agresivo, rápido, bueno en juego aéreo. Si no ha jugado más arriba es porque él no ha querido, así que le vamos a apretar hasta las trancas porque esperamos mucho de él. Lleva mucho tiempo ya con nosotros, conoce al grupo y podría jugar también el domingo».

También se sinceró Guilló sobre los ya ex jugadores Sergi Segura y Pablo García. «Si no le hemos podido sacar más rendimiento a ambos, seguramente, sea por culpa del entrenador. Sus salidas son decisión mía, aunque luego es consensuado con la comisión deportiva. Soy el encargado de decir qué podemos mejorar y, con la salida de Climent, queríamos asegurar la posición del lateral zurdo. Por lo bien que lo ha hecho Climent, le hemos dado poca confianza a Sergi Segura. La situación de Pablo es diferente. Si no hubiera salido Climent, Pablo se hubiera quedado. Pero necesitábamos una ficha senior y al final hemos decidido que era lo mejor».