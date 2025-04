Desafío total en el Nuevo Vivero

J. P. BADAJOZ. Jueves, 12 de mayo 2022, 08:55 Comenta Compartir

El domingo es el no va más para el Badajoz. Contra toda lógica el playoff sigue ahí al alcance de la mano a pesar de las turbulencias que atraviesa el club pacense. No están siendo las mejores semanas para el vestuario blanquinegro y el nuevo pulso entre la plantilla y la sociedad gestora estalla justo en el peor momento con todo lo que hay en juego.

El Nuevo Vivero tiene mucho que decir este domingo. Y no solo por las expectativas en el aspecto deportivo y el compromiso de los jugadores en el césped. Después de los últimos acontecimientos que han vuelto a resquebrajar el estado de ánimo de un vestuario al límite de lo soportable y una grada que sufre con impotencia las secuelas de una temporada tormentosa. La sensación de desamparo es enorme sin nadie al timón y desde dentro tratando de dinamitar la unión entre los futbolistas y la afición. La vuelta de las protestas a pie de campo no ha sentado nada bien al grupo de Oliver, que contraataca con dardos envenenados que no hacen más que desestabilizar aún más la situación y enardecer el ambiente. En una entrevista en los perfiles sociales de Canal Extremadura, la cabeza visible de Lanuspe criticó a los jugadores de falta de intensidad en los entrenamientos y dejarse llevar en Valladolid por finalizar su vinculación con el Badajoz en junio. Pero lo cierto es que al menos seis de ellos (Clemente, Gorka Pérez, Adilson, Zelu, Adri Cuevas y Truyols) tienen contrato hasta 2023 y la mayoría cuentan con una cláusula de renovación automática por entrar en playoff o ascenso.

En medio de todo este desatino, el Nuevo Vivero vuelve a abrir sus puertas para su penúltima función en un duelo de alto voltaje. Las opciones de seguir vivo en la lucha por el playoff pasan por ganar al Celta B, cuarto clasificado a 4 puntos. El filial celeste es el equipo más goleador del grupo (58) y también de la segunda vuelta (31) y pondrá a prueba la solidez defensiva que ha permitido al equipo pacense ser el que menos encaja en esta segunda parte del campeonato con solo 9 tantos recibidos y el tercero de todas las 35 jornadas con 26, uno más que Deportivo y Racing de Ferrol. Todo un desafío para la zaga blanquinegra y la delantera gallega. Además, ambos conjuntos son el tercer y cuarto mejores de la segunda vuelta por detrás de los dos Racing.

Para este trascendental encuentro, Isaac Jové no podrá contar con Jesús Clemente y Adri Cuevas al tener que cumplir ciclo de amonestaciones; ni con Zelu, sancionado con dos partidos por su expulsión por protestar al árbitro una vez ya había sido sustituido estando en el banquillo. Pero al menos, el técnico catalán afincado en Cartagena recupera a Isi Gómez.

