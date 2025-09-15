HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Cacereño volverá repetir en el Francisco de la Hera de Almendralejo. @javago_cc
Primera RFEF

El derbi Cacereño-Mérida, el sábado al Francisco de la Hera

La resiembra del Romano comenzará el martes y la plantilla de Beltrán entrenará en un pueblo cercano las próximas dos semanas

R. P.

Mérida

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:18

Tal y como era de esperar, aún no está el terreno de juego del Príncipe Felipe apto para acoger un partido de Primera Federación. La hierba aún no ha brotado lo suficiente y la previsión es que no lo haga en los próximos seis días. Así que Competición, una vez recibida la notificación del Cacereño, ha oficializado este lunes que el derbi de la próxima jornada se traslada definitivamente al Francisco de la Hera.

Por segundo fin de semana consecutivo, el Cacereño de Julio Cobos jugará como local en Almendralejo. Además, se mantiene la fecha y el horario previamente fijado: el Cacereño-Mérida se disputará el sábado 20 de septiembre a las 18.30 horas, a pesar de que un día después el mismo escenario acogerá un Extremadura-Yeclano de Segunda Federación. Se descarta la opción de trasladarlo al lunes. A la espera de los precios del partido, las entradas para la afición visitante costarán 15 euros.

Y tras el entrenamiento de este martes del equipo de Fran Beltrán en su estadio, el Romano comenzará su periodo de resiembra a partir del martes al mediodía. Periodo que durará alrededor de quince días. Por tanto, a partir del miércoles, la primera plantilla emeritense comenzará a ejercitarse en un campo de césped natural de un pueblo cercano. A la espera de confirmación oficial, el club ha tanteado Miajadas, Guadiana y Guareña.

