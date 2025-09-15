HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 15 de septiembre, en Extremadura?
Carlos González disparando a puerta en la primera parte. CP CACEREÑO
Primera RFEF

Cobos busca futbolistas pesimistas

El técnico del Cacereño le pide a su equipo que desconfíe de cualquier momento del partido para no encajar tantos goles

R. P.

Mérida

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:12

A Carlo Ancelotti le preguntaron un día sobre Nacho Fernández. «Hay dos tipos de defensas en el mundo: el optimista y el pesimista. Nacho es pesimista porque piensa que alguien puede fallar o algo puede salir mal… y por eso está todo el partido concentrado». Tras cinco goles en tres jornadas, es lo que busca Julio Cobos en su vestuario: futbolistas pesimistas.

«El fútbol, al final, es un juego de errores», se arranca el técnico de Valdehornillos. «Normalmente en todos los goles siempre vas a encontrar algo que tu equipo podía haber hecho mejor para evitar ese gol y que no se hace. Y no se hace porque muchas veces piensas que la jugada no va a llegar a tanto. Pues tenemos que salir sabiendo qué es lo que hay que hacer en cada momento. Saber qué ritmo te conviene, hacer faltas tácticas… Cada categoría que vayas subiendo, tienes que estar más concentrado y cometer menos errores. Porque los errores son muy caros y se pagan con goles. Con poco, los equipos de Primera Federación te hacen mucho peligro».

Más que mejorar su sistema defensivo, lo que Julio Cobos quiere es que sus jugadores sean más desconfiados para, así, cerrar su defensa: «En la primera parte nos tiran una vez y nos hacen un gol. Y en la segunda que tienen te meten el segundo. Es una de las cosas que tenemos que mejorar. Estamos encajando demasiados goles. Y si tú quieres crecer, te tienes que hacer fuerte defensivamente. El Arenteiro nos ha ganado a partir de defenderse bien. Y eso es lo primero que tienes que hacer, como han hecho ellos. Las categorías están por algo: en Segunda Federación necesitas cuatro ocasiones para hacer un gol y aquí sólo necesitas dos. Vamos a seguir trabajando para intentar mejorar».

Más contundencia en ataque

El Cacereño jugó el pasado domingo su tercer partido 'fuera de casa'. El Cacereño sufrió el pasado domingo su primera derrota en esta nueva categoría. El Cacereño perdió el pasado domingo ante el Arenteiro como pudo empatar, al igual que empató como pudo ganar en las salidas a Pontevedra y Getxo. Y aun así, la afición verdiblanca menea la cabeza con el semblante torcido. Algo inquieta. Preocupada. Pero así es la Primera Federación: no va solamente de competir, sino sobre todo de ser contundentes.

Los verdiblancos dominaron gran parte del partido, sobre todo tras el 0-1, pero no transformó en peligro todas las veces que pisó área rival. «Hemos llegado mucho por banda, hemos sacado muchos centros… pero no le hemos sacado partido, han defendido muy bien, tenían dos centrales que iban muy bien en el juego aéreo. A lo mejor habría que haberle dado una vuelta: si por arriba no puedes, pues a lo mejor tendríamos que haber hecho otras cosas. Existe el pase raso, el pase para atrás… En fin, tenemos que aprender de todo esto… Hemos sido mejores que ellos, pero no hemos sido capaces de meter. Hay que aprender, se pueden sacar muchas cosas de este partido».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  3. 3 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  4. 4 La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  5. 5 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  6. 6 Retenciones en la A-66 por presencia de una vaca en la calzada
  7. 7 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  8. 8 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  9. 9

    El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura
  10. 10 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cobos busca futbolistas pesimistas

Cobos busca futbolistas pesimistas