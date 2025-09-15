Cobos busca futbolistas pesimistas

R. P. Mérida Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:12 Comenta Compartir

A Carlo Ancelotti le preguntaron un día sobre Nacho Fernández. «Hay dos tipos de defensas en el mundo: el optimista y el pesimista. Nacho es pesimista porque piensa que alguien puede fallar o algo puede salir mal… y por eso está todo el partido concentrado». Tras cinco goles en tres jornadas, es lo que busca Julio Cobos en su vestuario: futbolistas pesimistas.

«El fútbol, al final, es un juego de errores», se arranca el técnico de Valdehornillos. «Normalmente en todos los goles siempre vas a encontrar algo que tu equipo podía haber hecho mejor para evitar ese gol y que no se hace. Y no se hace porque muchas veces piensas que la jugada no va a llegar a tanto. Pues tenemos que salir sabiendo qué es lo que hay que hacer en cada momento. Saber qué ritmo te conviene, hacer faltas tácticas… Cada categoría que vayas subiendo, tienes que estar más concentrado y cometer menos errores. Porque los errores son muy caros y se pagan con goles. Con poco, los equipos de Primera Federación te hacen mucho peligro».

Más que mejorar su sistema defensivo, lo que Julio Cobos quiere es que sus jugadores sean más desconfiados para, así, cerrar su defensa: «En la primera parte nos tiran una vez y nos hacen un gol. Y en la segunda que tienen te meten el segundo. Es una de las cosas que tenemos que mejorar. Estamos encajando demasiados goles. Y si tú quieres crecer, te tienes que hacer fuerte defensivamente. El Arenteiro nos ha ganado a partir de defenderse bien. Y eso es lo primero que tienes que hacer, como han hecho ellos. Las categorías están por algo: en Segunda Federación necesitas cuatro ocasiones para hacer un gol y aquí sólo necesitas dos. Vamos a seguir trabajando para intentar mejorar».

Más contundencia en ataque

El Cacereño jugó el pasado domingo su tercer partido 'fuera de casa'. El Cacereño sufrió el pasado domingo su primera derrota en esta nueva categoría. El Cacereño perdió el pasado domingo ante el Arenteiro como pudo empatar, al igual que empató como pudo ganar en las salidas a Pontevedra y Getxo. Y aun así, la afición verdiblanca menea la cabeza con el semblante torcido. Algo inquieta. Preocupada. Pero así es la Primera Federación: no va solamente de competir, sino sobre todo de ser contundentes.

Los verdiblancos dominaron gran parte del partido, sobre todo tras el 0-1, pero no transformó en peligro todas las veces que pisó área rival. «Hemos llegado mucho por banda, hemos sacado muchos centros… pero no le hemos sacado partido, han defendido muy bien, tenían dos centrales que iban muy bien en el juego aéreo. A lo mejor habría que haberle dado una vuelta: si por arriba no puedes, pues a lo mejor tendríamos que haber hecho otras cosas. Existe el pase raso, el pase para atrás… En fin, tenemos que aprender de todo esto… Hemos sido mejores que ellos, pero no hemos sido capaces de meter. Hay que aprender, se pueden sacar muchas cosas de este partido».