El Cacereño patina en su exilio almendralejense

La afición del Cacereño respondió al acompañar a su equipo en su exilio al Francisco de la Hera de Almendralejo.

Alejandro Villalobos Almendralejo Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:56

Pese a intentarlo por césped y aire, el elenco de Julio Cobos tropezó en su exilio del Francisco de la Hera ante un Arenteiro que sacó tajada a sus contadas opciones de gol. El conjunto verdiblanco sufrió su primera derrota del curso por culpa de los tantos de Mingo y Diego Moreno después de arrancar la temporada con dos empates como visitantes.

El Cacereño se presentó con un 4-2-3-1, con dupla de centrales para Crespo e Iván Martínez, con Deco y Sanchís por delante e Iván Fernández guardando las espaldas del faro atacante, Diego Gómez. No tardó en inaugurar amenazar la meta de Diego el equipo de Julio Cobos, con un centro de Iván Fernández por la izquierda que aterrizó en el flequillo de Diego Gómez, que peinó el cuero excesivamente alto a los tres minutos en juego. La respuesta del conjunto de O Carballiño no se hizo de rogar y, apenas sesenta segundos después, Richarte en primera instancia y Bastida en un disparo raso que capturo sin inmutarse Diego Nieves, elevaron algo, no mucho, la temperatura del partido.

La voz cantante la tenía el equipo cacereño, que volvió a obligar a generar peligro con un cabezazo de Rubén en el área chica que paró sin agobios Diego. Otro Diego, Gómez, remató en el área pequeña un balón mordido que de milagro no se tradujo en el 1-0. Ni diez minutos se habían disputado y ya había colección de oportunidades por parte ambas escuadras. Joserra, desde 25 metros, probó en un intento que no llegó a su objetivo. Fue la última ocasión de un arranque trepidante, que dio paso a un tramo sin ocasiones que celebrar.

CACEREÑO Diego Nieves; Emi, Iván Martínez, Crespo, Joserra; Deco (Javi Ajenjo, min. 46), Sanchís (Rementeria, min. 81); Rubén (Berlanga, min. 68), Carlos González (César Gómez, min. 68), Iván Fernández; y Diego Gómez (Morales, min. 74). 0 - 2 ARENTEIRO Diego; Jordan (Cuéllar, min. 74), Luca, Gorka Pérez, Diego Moreno; Richarte (Alpha, min. 74), David Ferreiro (Ochoa, min. 84), Brais Val, Bastida; Dani González (Dani Romera, min. 61) y Mingo (Eliseo, min. 84). GOLES 0-1: Mingo, min. 44. 0-2: Diego Moreno, min. 67.

ÁRBITRO González Páez (Comité Madrileño). Mostró cartulina amarilla al jugador local Rubén y al visitante Brais Val.

INCIDENCIAS Partido disputado en el Francisco de la Hera de Almendralejo debido a las obra de mejora del césped del Príncipe Felipe con 3.317 espectadores en las gradas.

Camino del entreacto llegó el mazazo para el Cacereño. David Ferreiro avisó por la derecha con un envío que Mingo cabeceó de forma frontal para la fácil captura de Diego Nieves. Y cuatro minutos después el Arenteiro obtuvo premio. Un centro acabó en el vértice derecho del área grande, donde Mingo, tal y como le llegó el esférico, encañonó un golpeo que besó las redes de Diego Nieves. Es el tercer gol del curso para el atacante del conjunto carballiñés.

Julio Cobos dejó en la caseta al mediocentro Deco y ocupó su lugar Javi Ajenjo para dar más dinamismo al equipo. El Cacereño salió prendido por la emoción y el apoyo de una marea verde que no dejó de alentar a los jugadores. El equipo verdiblanco tocó algo más la pelota, arrinconando a los jugadores del Arenteiro contra su parcela, aunque todo fueron fuegos artificiales. Un intento de globo de David Ferreiro desde 40 metros fue lo más significativo en las huestes forasteras hasta cumplir la primera hora en juego.

El ritmo del partido creció, pero el Cacereño no encontró esa última conexión que le brindase un gol para despejar su gris horizonte. Los visitantes, a la chita callando, avisaron de nuevo en un remate cruzado de Carlos González. Fue la antesala del 0-2, cuando Diego Moreno descerrajó un tiro cruzado que superó a Diego Nieves.

Cobos fue dando paso a piezas de recambio, sin éxito para lograr inquietar al meta visitante. Y el tiempo volaba en contra de sus intereses. El Cacereño lo intentó a la desesperada. Sin embargo, estuvo más cerca de llegar el 0-3 que el 1-2, en un remate en el área de Dani Romera cuando se cumplía el tiempo reglamentario.