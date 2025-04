El Badajoz guarda silencio sobre si sancionará a Adilson

Fue casi más noticia que el propio partido ante el Sanse disputado el pasado sábado por el Badajoz con un decepcionante empate sin goles. Más ... decepcionado aún estaba el técnico blanquinegro, que denunció, sin querer entrar en detalles, la mala praxis de uno de sus futbolistas, Adilson, de cara a la importante cita. Ya sea por decisión propia o mal aconsejado por su entorno –a esto último apuntó el entrenador–, el extremo portugués no actuó con la profesionalidad debida y la afición le señala al entender que se quiso borrar del encuentro, ya que el luso tiene un acuerdo con el Córdoba ya firmado para las dos próximas temporadas pero en su vigente contrato con el Badajoz existe una cláusula de renovación automática en caso de cumplir los 25 partidos. Y ya acumula 22. El club de momento guarda silencio y ha decidido no pronunciarse al respecto, cuestionado por este periódico.

Tampoco se pronuncia respecto a un posible cambio contractual o fórmula que deje sin efecto dicha cláusula u otra posible solución a un conflicto destapado por el preparador albinegro en la comparecencia del Cívitas Nuevo Vivero tras el choque ante el Sanse, cuando reprochó la forma de actuar del desequilibrante futbolista. «Es un problema que nos está estallando ahora mismo, yo le preguntaría a los representantes el tema de Adilson, espero que se solucione, porque no es la mejor manera. El chico tiene un futuro muy grande y espero que las cosas sean mejores de las que hemos tenido esta semana, porque beneficia a Adilson y al Badajoz. Tenía un golpe del otro día pero a nivel médico y de fisios estaba perfectamente», expresaba el técnico almeriense, que no lo introdujo en el once inicial pero sí le dio minutos a partir del 63.

Aunque lo hiciera de una manera elegante, Salmerón no es el único que ha criticado el proceder del lisboeta. Desde el fin de semana y entre el lunes y el martes se sucedieron los comentarios en las redes de la hinchada pacense. Alguno incluso pide, a modo de castigo, que el Badajoz lo ceda a algún equipo de Regional Preferente, ahora Primera Extremeña, por lo que resta de campaña. Por ahora, el club guarda silencio, no emite ningún comunicado y remite a que se trata de un asunto del cuerpo técnico.

Mientras, el equipo se lame las heridas de la ocasión desperdiciada el sábado en un encuentro en el que no estuvo fino pese a ser mejor que el adversario y no pudo sumar los tres puntos para seguir desmarcándose de la zona conflictiva. Las oportunidades más claras, como las de Ferrón, Alfaro o Gorka, no fueron convertidas y los blanquinegros se tuvieron que conformar con un solo punto. Escaso botín para lo que se aproxima. Porque el Badajoz visita este sábado Riazor para medirse a un Deportivo de la Coruña que mantiene el pulso con el Real Madrid y el Alcorcón y que ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego.

En el orden social, el Badajoz informaba este martes de que tres ucranianas que huyeron del horror de la guerra presenciaron el partido del sábado en la grada gracias a la colaboración de la peña 'Los 1K Badajoz'. Un buen gesto del club y la peña.