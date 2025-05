Regragui: «¿Y por qué no vamos a ganar el Mundial?»

Pío García Logroño Sábado, 10 de diciembre 2022, 20:08 Comenta Compartir

Cuando Walid Regragui entró en la sala de prensa, los periodistas marroquíes se levantaron y le aplaudieron. El entrenador dio las gracias, se sentó y fue desgranando, en francés, inglés y árabe, los pormenores de una victoria histórica. Regragui reconoció que Portugal les había puesto más problemas que España, pero alabó la fe de sus hombres. «No tenemos las mismas armas que otros equipos, pero esto es como la vida. Aunque tengas menos talento, menos dinero..., con trabajo todo se puede hacer. No es un milagro. Solo trabajo. Hemos ganado a Bélgica, a España, a Portugal, y eso no es ningún milagro».

Regragui valoró el entusiasmo no solo del pueblo marroquí, sino de todo África y del mundo árabe. Recordó que, cuando Marruecos se clasificó para el Mundial, mucha gente pensaba que con eso ya habían cubierto sus objetivos y que no iban a superar la fase de grupos. Y, sin embargo, ahora están en semifinales y han logrado un hito histórico. «Hay que creer. Aunque seas un equipo más pequeño, hay que creer. Ni los jugadores ni yo viajamos aquí para jugar solo tres partidos».

Un encuentro separa ahora a Marruecos de la final de un Mundial. «¿Y por qué no vamos a ganarlo?», se preguntó. Regragui aseguró que su equipo es el mejor de todos «en corazón y ganas» y que eso les ha permitido ir superando lesiones, enfermedades y otros contratiempos hasta superar los cuartos de final. El técnico marroquí, nacido en la periferia de París, asegura que con esta gesta han mandado un mensaje a las futuras generaciones de futbolistas, tanto marroquíes como africanas: «Es posible. Con trabajo es posible», repitió varias veces.

Con él compareció Yassine Bono, el portero del Sevilla, elegido mejor jugador del partido. Bono estaba exultante, aunque confesaba que le resultaba muy difícil «describir ese sentimiento». Compartió con su entrenador la idea de que esta victoria puede contribuir a «cambiar la mentalidad» de las próximas generaciones de futbolistas marroquíes: «Podemos conseguirlo. Podemos enfrentarnos a cualquiera».

Santos: «No me arrepiento de no haber sacado de inicio a Cristiano»

El entrenador portugués, Fernando Santos, apareció en la sala de prensa cariacontecido pero con su habitual semblante pétreo. Los periodistas le preguntaron si se arrepentía de no haber sacado de inicio a Cristiano Ronaldo y Santos lo negó con rotundidad: «No. No me arrepiento. Jugamos muy bien contra Suiza y este sábado incluimos a Cristiano cuando pensamos que era necesario. Así que no hay ningún arrepentimiento. Fue injusto que nos fuéramos al descanso con un gol en contra, pero esto es el fútbol», respondió.

Santos no compartió las críticas contra el árbitro de alguno de sus jugadores, como Pepe, y puso el acento en la falta de suerte para materializar algunas ocasiones y en el brillante trabajo defensivo de Marruecos. Sobre las lágrimas de Cristiano, remachó: «Las dos personas más disgustadas y afectadas por lo de hoy quizá seamos Cristiano Ronaldo y yo; pero esto forma parte del fútbol».