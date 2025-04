Te acercamos a Qatar

Sábado, 19 de noviembre 2022, 08:33 Comenta Compartir

Comienza el Mundial más extraño de todos los disputados hasta ahora. Por primera vez se celebra en un país árabe y también por primera vez en invierno. Esta combinación despierta muchas dudas y muy pocas certezas. Nadie se atreve a predecir si las estrictas leyes por las que se rige un estado en el que el respeto a los derechos humanos es una quimera van a permitir su normal desarrollo. En las gradas se prevén actos de condena contra el régimen autoritario y algunos equipos y asociaciones anuncian que protagonizarán gestos simbólicos de protesta durante el mes que dura el torneo. Confiemos en que las reivindicaciones alcancen sus objetivos y que el espectáculo del fútbol contribuya también a ello.

Hemos enviado a Qatar a tres periodistas que serán testigos de todo cuanto ocurra y te lo trasladarán, amigo suscriptor, con inmediatez y cercanía, con calidad literaria y con rigor. Javier Asprón, Pío García e Iván Orio han aterrizado hace muy pocos días en Doha y ya tienen preparada toda la artillería para hacerte partícipe al instante de la mejor información. Un amplio grupo de profesionales completaremos la cobertura para que no extrañes nada. Historias humanas, reportajes, las crónicas de los partidos en tu web en cuanto el árbitro pite el final del partido y... cada día un directo ininterrumpido de la mañana a la noche para que la actualidad te llegue al momento. Contenidos especiales que te avanzaremos todas las mañanas en nuestra 'carta al lector'. Desde el domingo 20 de noviembre tendrás en tu correo el análisis de lo ocurrido y de lo que no te debes perder. A las ocho de la mañana estaremos contigo. Y acudiremos diariamente a la cita hasta el final del Mundial. No puedes faltar.