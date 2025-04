Ya es oficial: Messi antepone Miami a los petrodólares saudíes

Daniel Panero Miércoles, 7 de junio 2023, 16:23 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

Leo Messi ya ha deshojado la margarita y aterrizará en la Major League Soccer para jugar la próxima temporada en el Inter de Miami. El astro argentino ya ha tomado la decisión e incluso la hizo oficial él mismo este miércoles, aunque todavía faltase la firma del contrato con el club estadounidense. De este modo, el 10 cumple con el objetivo de haber resuelto cuanto antes su futuro y disfrutar en un campeonato que le permita seguir compitiendo con el objetivo de llegar a la Copa América de 2024, su última gran cita con la Albiceleste.

Messi, influenciado por su mujer, que prefiere lógicamente vivir en Miami que hacerlo por ejemplo en Riad, ha descartado al final las suculentas ofertas que le llovieron desde el Arabia Saudí, en concreto desde el Al Hilal, y el interés del Barça, no concretado en una buena proposición económica. El club azulgrana le pretendía desde hace tiempo, tal y como han reconocido en repetidas ocasiones el presidente Joan Laporta y el técnico Xavi Hernández, mientras que los petrodólares saudíes superaban en lo económico cualquier otra opción.

«Escuché que el Barça tenía que bajar salarios o vender y no quería pasar por eso. Tenía la ilusión de poder volver al Barcelona, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación», reconoció este miércoles Messi en sendas entrevistas con 'Mundo Deportivo' y 'Sport', en las que confirmó su fichaje por el Inter de Miami.

El exazulgrana y su familia han optado por irse a Estados Unidos, donde el fútbol tiene más calidad y la liga es más competitiva. La decisión ha sido complicada. La idea de regresar a la Ciudad Condal era la su favorita, pero la operación presentaba demasiadas incógnitas en el aspecto económico por la delicada situación del Barça.

Sin esperas

En los últimos días se produjeron varias conversaciones entre el padre del jugador, Jorge Messi, y Laporta. El club le aseguraba que deportivamente Xavi le queria y que podría inscribirle en este mercado, pero eso requería su tiempo. El rosarino tenía la experiencia de hace dos años, cuando creía que iba a renovar y al final tuvo que marcharse a París, y no quería irse de vacaciones inquieto.

«La situación está en manos del presidente y del padre de Leo, pero finalmente la sartén por el mango la tiene Leo», afirmó Xavi este martes, tras el amistoso ante el Vissel Kobe. El técnico de Tarrasa ya sabía por entonces que la decisión no se iba a alargar demasiado y que había varios factores que afectaban al futuro de Messi. LaLiga dio el vsito bueno al plan de viabilidad presentado por el club culé para los dos próximos años, pero ese era solo el primer paso para la llegada del argentino. El siguiente, el más dilatado en el tiempo, era aligerar la plantilla para hacer hueco al 10 y cumplir así con la regla del 40% que exige el fair play financiero. El Barça podía alcanzar un acuerdo con Messi, al igual que lo hizo con Iñigo Martínez, pero no podía asegurar su inscripción hasta que no salieran futbolistas que tienen un contrato por delante en el club.

Desde Arabia le tentaban con una oferta millonaria inigualable, pero la propuesta deportiva era menos interesante que la de Estados Unidos. Messi quiere disputar la próxima Copa América todavía en notables condiciones físicas, y para eso mejor irse al país que organizará precisamente ese torneo al que el combinado de Scaloni llegará como campeón del mundo y donde muy pronto se desatará la 'Messimanía'.

Messi se aleja así de la presión de competir en el gran fútbol europeo, donde es foco de muchas miradas. Su reciente experiencia en París no ha sido ni mucho menos satisfactoria, hasta el punto de que no salió bien con la afición. Es evidente que la MSL no está al nivel de las grandes competiciones europeas, pero sí se considera superior al torneo saudí. Y en Miami, además, Leo, su mujer y sus hijos podrán hablar sin problema en español, otra ventaja.