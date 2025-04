Sergio Ramos se despide del Sevilla: «He rechazado un contrato vitalicio»

Pedro Rodríguez Madrid Martes, 18 de junio 2024, 12:52 Comenta Compartir

En una de sus campañas más complejas como profesional, Sergio Ramos ha cerrado la puerta del Sevilla como futbolista con 37 partidos, un total de 3.301 minutos y 7 goles en su haber. Se ha erigido como uno de los pilares de un equipo cuyo objetivo final fue la permanencia. En una atestada sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, el jugador cerró una etapa acompañado por el presidente del club, José María del Nido Carrasco.

El mandatario abrió el acto con palabras de agradecimiento: «Es un día triste porque se va Sergio del Sevilla. Estoy convencido de que es un hasta luego y siempre tendrá la puerta abierta para volver. Gracias por tu profesionalidad y por tirar del carro en una temporada tan complicada. Hemos restablecido lazos que han estado deteriorados y solo podemos reiterar las gracias».

Visiblemente emocionado, Sergio Ramos explicó los motivos de su marcha y agradeció el apoyo recibido, destacando la confianza del presidente, el respaldo del club, compañeros, entrenadores y su familia, así como el cariño del sevillismo, que le hizo sentir como en casa y perdonó sus errores. En cuanto a su salida, Ramos comentó que al finalizar su contrato, se cierra una etapa en la que revivió emociones de sus primeros años, afirmando que el sevillismo se lleva en la sangre y que, aunque ya no esté en el club, seguirá apoyando al equipo en todo lo que pueda.

El defensor también habló de las dudas que tuvo al tomar la decisión de marcharse: «Siempre que uno se va de casa no es para tomar una decisión de manera rápida. Quería que el club tuviera tiempo para replantear nuevas incorporaciones. Es una decisión que tomo a nivel personal y familiar. Me voy de aquí como llegué, sin hablar de dinero. Me dieron la oportunidad de seguir con un contrato vitalicio pero he tomado otra decisión».

Ramos explicó que uno de sus objetivos era homenajear a figuras importantes para él, como Puerta, Reyes, su abuelo y su padre. «Otro objetivo era demostrar mi sevillismo como mejor sé hacer: con rendimiento y compromiso. Creo que se han cumplido de manera notable. Me voy con la cabeza alta y el deber cumplido», afirmó.

Al recordar a su padre, Ramos se mostró conmovido: «Hay cosas que me emocionan más que otras, hablar de mi familia me emociona. Vine también por una motivación personal de mi padre, uno de los pasos para volver fue también por él, por la deuda con mis abuelos, que se quedara con ese recuerdo del cariño que he recibido del estadio que nos educó y nos vio crecer».

Sobre la afición, Ramos destacó que ha conseguido cerrar la herida abierta por su marcha de hace muchos años y agradeció a la afición que le haya perdonado y le haya acogido con el respeto y cariño que él siempre les ha tenido.

Al referirse al futuro del Sevilla, Ramos se mostró optimista: «Cuando llegué sabía que el Sevilla estaba en una situación delicada y me motivaba el reto. El año pasado tomé la decisión de venir a ayudar al equipo. Aunque el club pueda atravesar una etapa difícil confiamos en que se le pueda dar la vuelta y que volvamos a disfrutar del Sevilla que todos queremos».

Emoción

Durante su despedida, la emoción fue palpable. Ramos no solo dice adiós a un club, sino a una afición que lo ha visto crecer y que, a pesar de las controversias del pasado, ha sabido valorar su entrega y profesionalismo. La reconciliación con los seguidores sevillistas ha sido uno de los aspectos más destacados de su última etapa en el club, cerrando así un capítulo con un sentimiento de deber cumplido y con la esperanza de un futuro reencuentro.

En cuanto a su futuro, Ramos dejó claro que todavía no ha firmado con ningún club y que su visita a Estados Unidos no tiene ningún vínculo de cara al futuro: «No fui a Dallas porque tuviera algún vínculo de cara al futuro. Es verdad que Estados Unidos es un país que a nivel familiar dice mucho. A día de hoy no hay nada con ningún equipo de ninguna parte».

Sergio también habló de su trayectoria con la selección española: «La selección es una etapa de mi vida. Ojalá tenga suerte y podamos disfrutar de otra Eurocopa».

Ramos destacó su legado en el club, resaltando su consistencia en el rendimiento, su ausencia de problemas físicos y su contribución mediante el liderazgo y apoyo a los compañeros, especialmente a los jóvenes. Además, expresó su orgullo por estos logros y su gratitud por el cariño de la afición, mencionando que uno de sus objetivos era sanar la herida que dejó su salida. Agradeció así el respeto y perdón recibido, lo que le permite irse con la conciencia tranquila.