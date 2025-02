Nacho dice adiós al Real Madrid: «Es el final más bonito que podía imaginarme»

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 24 de julio 2024, 13:52 Comenta Compartir

Nacho Fernández cerró este miércoles su sobresaliente trayectoria en el Real Madrid con un emotivo acto de despedida que estuvo a la altura de su leyenda. Tras casi 24 años en el club de su vida, el polivalente defensa que se ha convertido en un ejemplo para todos los futbolistas que se forjan en La Fábrica por su calidad, entrega y valores dijo adiós al conjunto de Chamartín acompañado por Florentino Pérez, buena parte de la plana mayor del madridismo y sus seres queridos, antes de iniciar una nueva aventura en el fútbol saudí.

«Este es el final más bonito que podía imaginarme», subrayó el jugador más laureado en la historia del Real Madrid con 26 títulos, un honor que comparte con Luka Modric. «Durante casi 24 años he crecido de la mano del mejor club del mundo, el Real Madrid. Aquí me han enseñado a ganar y perder, a luchar y sufrir, pero sobre todo a vivir la vida con una palabra que me define como persona y como jugador: determinación. Con esta determinación de la que os hablo he defendido este escudo cada segundo de mi vida, dentro y fuera del campo. Hoy puedo decir, con orgullo y pasión, que este club lo es todo para mí», abundó el zaguero en medio de las lágrimas que regaron su intervención delante de compañeros de vestuario, miembros del cuerpo técnico del Real Madrid, directivos y otros empleados del club, además de su mujer, sus hijos, sus padres y su abuela.

Seis Champions, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Ligas, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de Europa y cinco Supercopas de España jalonan la carrera como madridista de un futbolista intachable que viene de ganar la Eurocopa con la selección española y que también conquistó la Liga de Naciones el pasado año vistiendo La Roja.

«Te has dejado el alma por este escudo»

En 2001, con nueve años, el alcalaíno aterrizaba en la cantera del Real Madrid y fue pasando por todas las categorías de La Fábrica hasta que, el 23 de abril de 2011, José Mourinho le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo en un partido de Liga ante el Valencia que se saldó con una estruendosa goleada del cuadro visitante en Mestalla (3-6). Allí, con compañeros de la talla de Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso o Benzema, comenzaría a labrarse la leyenda de un futbolista que siempre puso su extraordinaria versatilidad, resistencia física y mental y sentido táctico al servicio del equipo.

«Te has dejado el alma por este escudo», le dijo Florentino Pérez, que describió a Nacho como «un ejemplo de valores y de superación», elogió su «trayectoria ejemplar» y recordó que la suya es «una de las carreras más brillantes del Real Madrid y del fútbol español».

«Cada vez que salía por la puerta de mi casa era como no salir, porque llegaba a mi otra casa, con mi otra familia», rememoró este miércoles Nacho en referencia a esas más de dos décadas al servicio del Real Madrid en las que vio crecer el sueño de un niño. Aceptando en todo momento el rol que le asignaban los diversos entrenadores que desfilaron en todos estos años por la 'casa blanca', se convirtió en un fiel soldado que lo dio todo por el Real Madrid, el club de sus amores. A veces lateral derecho, otras lateral izquierdo y casi siempre central, el futbolista cervantino se convirtió en el apagafuegos perfecto para una escuadra que se sintió segura con él en la retaguardia.

Ese «defensa pesimista», como le bautizó Carlo Ancelotti, clausura su vasta etapa en el Real Madrid tras disputar 364 partidos con el primer equipo, en los que anotó 16 goles y repartió 10 asistencias. «Me despido de mi club con la confianza y la tranquilidad de haber entregado toda la energía que llevaba dentro», aseveró Nacho durante una intervención en la que reiteró su necesidad de vivir una nueva experiencia con su familia y «afrontar nuevos retos» y en la que expresó el deseo de que el madridismo le recuerde «como un canterano que lo dio todo por su club».