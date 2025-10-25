Marcus Sorg: «Todo está al 50%, quien rinda mejor ganará»

Cristián Ramón Cobos Sábado, 25 de octubre 2025, 13:04 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

Marcus Sorg gana protagonismo de cara al gran partido de la temporada: el clásico español. Después de la expulsión ante el Girona que recibió Hansi Flick, que le impedirá estar a pie de campo en el Santiago Bernabéu, su segundo entrenador se hará cargo del equipo azulgrana y este sábado ha sido el responsable de la rueda de prensa previa al partido. El ayudante alemán ha querido recordar que los antecedentes en este tipo de duelo apenas cuentan: «Todo está al 50%, quien rinda mejor en el terreno de juego, ganará», confirmó.

No será la primera vez que Sorg se hace cargo del Barcelona, puesto que el año pasado asumió el rol ante el Atlético y el Leganés, aunque los azulgranas se fueron de vacío en ambos encuentros. A pesar de esto, el alemán se encuentra motivado y seguro de sí mismo. «Es un honor estar en el banquillo mañana, es una ocasión especial. Esperamos un partido muy difícil. Hay que demostrar nuestros puntos fuertes, como la presión alta. En el Bernabéu nunca sabes qué puede pasar, hay muchas emociones. Estamos preparados», señaló.

Sorg, también quiso poner en valor la figura de Flick, a pesar de que todos los recursos que presentó el Barcelona fueran desestimados y el técnico alemán no pueda estar a pie de campo en el Bernabéu. «Hansi si no está se le echa de menos, es la parte más importante del equipo. Es una desventaja, pero pasa como con los jugadores. Hay que dar el cien por cien y gestionar esta situación de la mejor manera», destacó.

El ayudante alemán tampoco dudó en defender la figura de Lamine Yamal, después de toda la polémica en la que se ha visto envuelto el joven extremo en los últimos días: «Es un jugador top, será motivador para él. Esperemos verlo mañana en su mejor nivel», afirmó. El '10' azulgrana tendrá en frente a Álvaro Carreras, un lateral que el año pasado consiguió desesperarle, a pesar de que el Barcelona le ganara los tres duelos al Benfica, equipo en el que militaba.

Sorg, tampoco quiso entrar en polémicas arbitrales, concentrándose solo en aquello que puede tener al alcance. «Creo que nos tenemos que centrar en el partido y nada más. Todos cometemos errores. Tenemos que centrarnos en nuestro juego y no en las cosas sobre las que poco podemos hacer y no podemos controlar o influir», señaló.

Bajas sensibles

Durante estas últimas horas Raphinha ha estado apurando sus opciones de estar en el clásico, aunque finalmente Sorg no podrá incluirle y se suma a las bajas sensibles de Joan García, Lewandowski, Dani Olmo o Gavi. «Cualquier equipo querría tener a Raphinha, pero la situación es la que es. Está lesionado», aclaró. En cambio en el club azulgrana son más optimistas con Ferrán y Koundé.

«Veremos si Ferrán juega de inicio, lo decidiremos mañana. Jules se ha entrenado bien y esperaremos a ver cómo está tras la sesión. Si está, jugará. Tenemos la idea del partido clara», confirmó Sorg sobre la situación de dos jugadores que llegan al clásico en dudas. Asimismo, el ayudante alemán recalcó las cualidades que tiene que tener su equipo en busca de repetir el resultado del año pasado a pesar de tener enfrente a rivales de nivel como Vinicius o Mbappé.

«Tenemos que hacer las cosas bien, ejercer presión con y sin balón, subir la línea si es necesario, pero no cambiaremos nuestra forma de hacer, no nos ayudaría. Hemos trabajado en soluciones. Hay que asegurarse de no perder el balón», aseguró Sorg. También destacó los puntos fuertes del Real Madrid: «Tienen una muy buena transición, como el año pasado. El mayor reto es hacer frente a la primera línea, todos presionan», señaló. Aunque sentenció que sus jugadores «están preparados» para conseguir parar los ataques blancos.