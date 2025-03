Ancelotti: «Antes de presionar, hay que controlar bien la espalda»

Óscar Bellot Madrid Sábado, 21 de enero 2023, 15:55 | Actualizado 19:40h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti está preocupado por los desajustes del Real Madrid a la hora de presionar y reconoce que su equipo comete errores «de posicionamiento y de lectura» que le han jugado malas pasadas en los últimos partidos. «A veces no presionamos y tenemos tiempo para ello, a veces la línea no está junta. Salimos a veces a la presión cuando no debemos salir. A veces se toman decisiones individuales que nos afectan. Nuestra área es amiga, no es enemiga, eso les digo a los jugadores. Debemos controlar bien nuestra casa. Todo lo que puede llegar atrás de la línea puede ser un peligro, controlarla bien es fundamental. Antes de presionar, hay que controlar bien la espalda», aseveró en la previa del encuentro que medirá a su escuadra con el Athletic en San Mamés, correspondiente a la decimoctava jornada de Liga.

Los blancos acuden a la cita tras sellar el jueves con muchos apuros el pase a cuartos de final de la Copa del Rey después de remontar frente al Villarreal en la segunda parte. «La reacción fue muy buena. Jugamos un fútbol eficaz, pero cometimos errores también. No se puede entrenar, solo se puede recuperar, así que miramos vídeos para evitar esos errores y no repetirlos. El partido de mañana es muy difícil, la intensidad y las ideas serán importantes, y no regalar lo que venimos regalando», explicó el italiano con la vista puesta en el duelo de altos vuelos en La Catedral.

Allí se verá las caras con Ernesto Valverde, un colega de profesión al que estima. «Ernesto es un buen amigo, tenemos buena relación y es un gran entrenador. Sus equipos siempre tienen una idea muy clara, son organizados. Le respeto mucho», indicó Ancelotti.

El Real Madrid afrontará el choque con las bajas de Alaba, Tchouaméni, Carvajal, Lucas Vázquez y Hazard, aunque vuelve Modric a la convocatoria. El italiano confía en recuperar efectivos para el litigio copero ante el Atlético del próximo jueves. «Pueden volver para el derbi Carvajal, Alaba y Tchouaméni», apuntó Ancelotti, quien considera que su equipo «poco a poco, con los partidos, está mejorando su condición».

Cierre de filas

El preparador, que recordó que el Atlético «es un gran rival» y auguró un derbi «entretenido», trató de cortar la polémica desatada a raíz de la presencia de Tchouaméni en un partido de la NBA mientras el Real Madrid se medía con el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. «Ha hecho pública su disculpa, se ha equivocado, pero es un chico joven, y el tema se ha acabado con esto», acotó.

Cerró filas con sus futbolistas cuando se le preguntó por el estado de forma de los más veteranos. «Esta plantilla es intocable, no solo los veteranos, son jugadores que lo dan todo. Como Ceballos, que lo dio todo. Para mí, lo son todos, los que han hecho la historia del club. Pero eso no quiere decir que deban jugar todos los partidos», manifestó el transalpino, que puso en valor el compromiso de Asensio, Ceballos y Nacho, tres jugadores que acaban contrato el 30 de junio y que brillaron en La Cerámica. «Se les acaba en contrato y muestran que tienen motivación, ganas y concentración. El hecho de que acaben contrato no les afecta en nada», diseccionó.

Por último, zanjó una posible salida de Camavinga al Arsenal, después de que la prensa inglesa aludiese al presunto interés de los 'gunners' por lograr la cesión del joven centrocampista francés hasta final de temporada. «Eduardo es intocable, como Modric y como Kroos», proclamó.