El Rangers supera al Betis y empaña el récord europeo de Pellegrini

El Rangers fue superior al Betis en Ibrox Park y empañó el récord de Manuel Pellegrini, que en el triste estreno en la Europa League se convirtió, por delante de Lorenzo Serra Ferrer, en el entrenador que más veces ha dirigido al equipo verdiblanco en competiciones continentales. Después de dos disparos al palo del conjunto escocés en cuatro minutos al comienzo de la segunda parte, en la que el Rangers desarboló al Betis en la elaboración y a balón parado, pasada la hora de partido llegó el esperado gol de los locales, que ganaron en juego, intensidad y ambición a los sevillanos hasta que se adelantaron en el marcador.

Una vez que el Betis se vio en desventaja, Pellegrini cambió a sus dos extremos y al delantero centro, después de que solo el vertiginoso Abde hubiese generado peligro por la izquierda en la primera mitad. Fue entonces cuando el equipo verdiblanco, con Ayoze y Rodri por las bandas y Willian José en punta, reaccionó por fin, aunque tarde, con empuje y brío en busca del gol, aun arriesgándose a una contra definitiva del bloque de Glasgow.

No fue sin embargo posible el empate en un encuentro en el que el Betis no dejó de sufrir ante los córners y las faltas del Rangers, que sorprendió a un conjunto visitante que, aunque tuvo sus ocasiones en la primera parte, se mostró timorato y fue sobrepasado por los escoceses en muchos tramos. Especialmente, desde el regreso de vestuarios, cuando el Betis salió dormido y el Rangers no dejó de insistir para conseguir un gol que mereció antes de que Sima pusiese el 1-0, al culminar un saque de esquina tras un paradón de Bravo y varios rechaces en el área pequeña.

Rangers Butland, Tavernier, Goldson, Davies, Barisic, Cifuentes (Jack, min. 81), Lundstram, Sima (Sterling, min. 88), Lawrence (Lammers, min. 62), Matondo y Roofe (Dessers, min. 88). 1 - 0 Betis Bravo, Bellerín, Pezzella, Bartra, Abner, Guido Rodríguez, Marc Roca, Luiz Henrique (Ayoze, min. 72), Isco (Diao, min. 88), Abde (Rodri, min. 72) y Borja Iglesias (Willian José, min. 72). Gol: 1-0. min. 67, Sima.

Árbitro: Lawrence Visser (Bélgica). Tarjetas amarillas a Bartra, Goldson, Bravo y Pezzella.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League, disputado en el estadio Ibrox Park de Glasgow.

Aunque después de su pobre rendimiento cuando el Rangers le pasó por encima hasta que marcó, pudo empatar en el tramo final el conjunto verdiblanco, pero siempre faltó puntería en un equipo visitante que fue claramente de más a menos, hasta rebelarse en los últimos minutos. También lo evitó el portero Butland, como ocurrió ya en el descuento con un gran zapatazo de Rodri, que debió salir antes para intentar impedir la dolorosa e inesperada derrota sufrida por el Betis.