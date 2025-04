El Real Madrid aterroriza a Europa con la hoz y el martillo

El Real Madrid vuelve a hacer temblar a Europa tras firmar una antológica remontada en Anfield que reivindicó la imprescindible figura de Nacho como apagafuegos ... y refrendó a Vinicius como buque insignia de Carlo Ancelotti. El alcalaíno fue la hoz con la que el Real Madrid segó de raíz la fabulosa puesta en escena de un Liverpool que salió a pecho descubierto y causó una sangría por el costado de Salah hasta que la lesión de un Alaba superado provocó la llamada a filas del versátil canterano blanco. El extremo brasileño, por su parte, aplicó el martillo con un doblete y una asistencia que rubricaron otro partido espectacular del futbolista más desequilibrante del planeta junto a Kylian Mbappé por su endiablado regate, insólita capacidad de resistencia, infatigable persistencia en el uno contra uno y un arsenal de remates cada vez más variopinto.

«El problema en la banda izquierda era porque en la primera parte dije a Luka que presionara más a Fabinho y descubrimos esa banda, con Vini muy abierto. En la segunda pusimos ahí a Valverde y Nacho lo hizo muy bien. Cumple, como siempre, en cualquier posición, de central o de lateral, porque tiene una inteligencia defensiva como he visto pocos jugadores», diseccionó Ancelotti sobre uno de los puntos de inflexión de un encuentro que quedará para la posteridad al suponer la mayor goleada que ha encajado nunca el Liverpool como local en Europa.

El italiano quedó plenamente satisfecho en la faceta ofensiva, donde los blancos se vieron catapultados por un jugador descomunal que a sus 22 años y 224 días sacó del atolladero a un campeón que jamás entra en pánico dentro de su competición fetiche, por mal que le vengan dadas. «Nosotros nunca perdemos el control», resumió un técnico que volvió a enaltecer la figura de Vinicius: «A día de hoy, en mi opinión personal, es el jugador más determinante en el fútbol mundial. Por continuidad, no para, regates, asistencias, goles…».

Con cinco dianas en cuatro envites, Vinicius es ya el jugador que más goles ha anotado ante el Liverpool en toda la historia de la antigua Copa de Europa. Palabras mayores cuando se habla de uno de los conjuntos más laureados en el torneo estrella de clubes y de un futbolista que disputa su quinta campaña en el Viejo Continente, pero al que no se le aprecia techo.

Tal es su estrella que el Real Madrid ha pasado de girar en torno a Benzema a orbitar sobre Vinicius en un traspaso de poderes ya consumado, por mucho que el lionés siga brillando con luz propia. El alumno está a la altura del maestro, con la ventaja añadida de que se retroalimentan dentro de esa particular carrera que sostienen por ver quién acaba la temporada como máximo realizador del Real Madrid: tras los sendos dobletes que lograron en Anfield, contabilizan 18 dianas por barba y apuntan ya los cañones al derbi del sábado contra el Atlético en el Santiago Bernabéu.

Injusticia

Para ese enfrentamiento cotiza más que nunca Nacho, que volvió a agigantarse en su partido número 300 con el Real Madrid y acreditó por enésima ocasión la tremenda injusticia que comete Ancelotti cuando le deja fuera del once. A sus 33 años, es el defensa más fiable de la plantilla junto a Militao y no es de recibo que tenga que aguardar a lesiones de sus compañeros para abrirse paso en una retaguardia que solidifica con su compromiso y oficio. En los ocho últimos partidos en los que ha formado de inicio, el Real Madrid solo ha encajado cuatro tantos y su aparición en Anfield resultó también decisiva a la hora de blindar la portería de Courtois tras el 2-0 inicial de los 'reds'. Salah, incontenible en el primer tramo, desapareció con los grilletes que le puso el alcalaíno.

Los elogios posteriores de Ancelotti se explican no solo por su soberbia actuación, sino también por las dudas que el madrileño mantiene sobre su futuro. Después de soportar durante diez campañas la condición de suplente con un estoicismo ejemplar, Nacho torció el gesto al inicio de la actual, cuando se vio relegado al papel de cuarto central tras la llegada de Rüdiger el pasado verano. «Lo pasé realmente mal porque pensaba que merecía jugar», reconoció en Anfield.

Hasta tal punto llegó el lógico cabreo de Nacho que por primera vez medita seriamente abandonar el equipo de su vida. «Aún no he decidido qué haré. Es una decisión personal y familiar. No quiero lanzar un mensaje porque mi relación con el club no puede ser mejor, es increíble, pero se me han pasado por la cabeza muchas cosas. Ahora estoy jugando mucho más y estoy mucho más contento. Cuando tome la decisión, el primero en saberlo será el club. Aunque juegue todos los minutos, no influirá en mi decisión», resolvió ante los medios tras volver a constatar la tremenda pérdida que supondría su marcha durante la hora en la que impuso su ley en Merseyside.