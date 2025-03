Los interrogantes de Ancelotti y el nervio de Vinicius ante el Leipzig

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 7 de marzo 2024, 10:47 | Actualizado 15:42h. Comenta Compartir

«Puede que me haya equivocado en el once; los pitos fueron merecidos», Carlo Ancelotti hizo autocrítica después de que el Real Madrid estuviera a punto de pasar por el desfiladero frente al Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Un duelo en el que el equipo que dirige el preparador de Reggiolo jugó con fuego, recibió una veintena de disparos y que sorprendió con un once inicial en el que pobló el centro del campo con hasta cinco jugadores sin ningún resultado. No fue el mejor día para el italiano después de que se conociera que la Fiscalía recuperaba su conflicto con Hacienda por unos derechos de imagen.

«Puse medios para meter intensidad, presionar arriba y evitar las contras, pero estuvimos en bloque bajo y sin presionar», se justificó al término del encuentro el entrenador, que cabe recordar que hizo algo similar en el duelo que disputó en el Metropolitano y que terminó siendo una de las dos derrotas de los de Chamartín este curso. Sobrevivió de milagro y terminó agobiado el equipo blanco ante un rival entusiasta que perdonó en las botas del creyente Löis Openda lo que no condona un contrincante de mayor enjundia.

El trío de atacantes Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland son posibles enemigos en cuartos. Palabras mayores tras pasar esta eliminatoria trampa que deja varios interrogantes a resolver para un Carletto que ya sabe lo que es desarmar el puzzle tras lograr ventaja en los partidos de ida y tener que sobrevivir a varias vidas cuando llega la primavera. Una sensación que el Madrid vivió en 2015, en los octavos de final ante el Schalke cuando pese al 0-2 de la ida el equipo blanco acabó rezando a varios santos (3-4). Lo mismo que ante la Juventus en los cuartos de 2018, cuando los italianos igualaron tras el descanso el 0-3 de la ida y el Madrid terminó triunfando con un gol salvador de Cristiano. O sin ir más lejos, como ante el Chelsea en los cuartos de 2022, cuando los ingleses empataron a falta de media hora el 1-3 de Londres. «No somos capaces de manejar la ventaja», se lamentó.

No está el Madrid en su mejor momento de la temporada, aunque haya pasado a los cuartos de la Champions y en Liga su distancia sobre el segundo esté ya en siete puntos. El equipo se traicionó a sí mismo en su competición fetiche y tuvo la idea de salir más a no perder que a ir a por la victoria. Y claro, jugar a conservar la renta suele ser un mal negocio, especialmente cuando enfrente hay un rival sin ningún complejo. El Real Madrid intentó 11 remates y concedió 20 ante el RB Leipzig, siendo el partido con su mayor diferencia entre los realizados y recibidos esta temporada en cualquier competición, según estadísticas de Opta.

Lleva tiempo el Madrid jugando sobre el alambre, y no es el mismo equipo contundente de inicios de curso. En los últimos cuatro partidos solo ha sido capaz de ganar uno, frente a un Sevilla que fue un dolor de muelas durante 80 minutos y que sucumbió tras un solitario gol de Modric. Lo demás, empates ante Rayo Vallecano, Valencia y RB Leipzig que han coincidido con otra mala racha goleadora de Rodrygo, autor de solo tres tantos en los últimos 15 partidos. Un jugador de chispazos que repite destino negativo con un problema de puntería que no tiene Vinicius, pero al que se le acumula su rompecabezas con la gestión emocional, algo que le está lastrando mucho en sus dos últimos cursos.

No cabe duda de que el brasileño es el jugador más determinante del Real Madrid, pero volvió a ser ángel y demonio en un encuentro donde acaparó el foco por su fútbol vertiginoso y por andar a la gresca con rivales. Como ya ocurriera durante otros duelos en los últimos tiempos, el ariete estuvo a punto de liarla con una acción en la que empujó a Orban y que el colegiado bien podría haberle mandado a la ducha con la roja. «La camiseta del Real Madrid no aguanta este tipo de comportamientos, tal vez la de otro equipo sí. Le aconsejo que encuentre la manera de tranquilizarse o no llegará a ser un grandísimo jugador», dijo el exfutbolista como Pedja Mijatovic, autor del gol ante la Juventus en la final en la que el Madrid ganó su séptima Copa de Europa en la Cadena SER.