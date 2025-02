Ancelotti confiesa que está más tranquilo con los arbitrajes europeos

Valverde: «Jamás le diría a un jugador que no protestara»

Fede Valverde defendió el enfado de sus compañeros con los árbitros tras la expulsión que sufrió Bellingham en el choque de Liga disputado el sábado frente a Osasuna. «Yo jamás le diría a un jugador que no protestara. Los jugadores vivimos el partido a mil, con la sangre caliente. Hay jugadores que lo viven de una forma, otros diferentes... Yo lo que quiero es que los jugadores se dejen el alma dentro del campo. Jude es un jugador que siempre quiere ganar, siempre quiere pelear. Esta vez le toco a él, como les puede pasar a otros. Me gusta su garra» dijo el uruguayo en una rueda de prensa en la que también tendió un capote a los trencillas.

«Yo no soy quién para juzgar al árbitro. Todos somos humanos y podemos equivocarnos. A los árbitros también se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien tampoco se les halaga. Yo lo único que puedo hacer es estar a disposición del equipo y hacer que, como capitán, el equipo piense en nosotros, en trabajar para dar lo mejor a este club y que el equipo gane títulos a final de año», apuntó el charrúa en la víspera de un encuentro en el que vuelve a opositar al lateral derecho.

«Estoy jugando porque faltan jugadores y me ha tocado responder a mí en ese puesto. Creo que lo he hecho bien lo que me ha tocado jugar ahí. Estoy dispuesto al equipo y al entrenador, a lo que él quiera. Si en el futuro no tengo oportunidades de jugar en el medio, puedo jugar ahí en el lateral. Estoy disfrutando y estoy aprendiendo», explicó.