Juan C. Román sustituye a Cidoncha en el Llerenense

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

El Llerenense anunciaba este martes la destitución de José María Cidoncha como técnico y poco después hacía oficial la llegada de Juan Carlos Román como sustituto. El nuevo entrenador ya formó parte del cuerpo técnico de Juan García la pasada temporada en el Llerenense, además de ser su ayudante en Don Benito y Mérida. El club de la Campiña Sur considera que «su conocimiento del vestuario, su compromiso y su capacidad de liderazgo le convierten en la persona idónea para esta nueva etapa». Román fue segundo en el Badajoz y dirigió a la UD Badajoz y Gévora.